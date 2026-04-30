Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEHNIČKI KVAR

Zrakoplov u BiH prisilno sletio na livadu, ima ozlijeđenih

Njema?ka: Mali zrakoplov srušio se u šumu u donjoj Saksoniji
Ilustracija/ Julian Stratenschulte/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 17:33

Zrakoplov je u vlasništvu Aerokluba Prešov iz grada Prešova, a prema dostupnim informacijama koristi se u svrhu obuke pilota

Manji zrakoplov iz Slovačke u četvrtak je, uslijed tehničkog kvara, prisilno sletio na livadu na području Vlašića u BiH. Prema dostupnim informacijama, slijetanje se dogodilo oko 13.30 sati, a podaci servisa Flightradar24 pokazuju da je zrakoplov  u 9.00 sati ujutro poletio izravno iz Slovačke.

U incidentu su dvije osobe zadobile lakše ozljede. Zrakoplov je u vlasništvu Aerokluba Prešov iz grada Prešova, a prema dostupnim informacijama koristi se u svrhu obuke pilota, javlja Istraga.ba. Fotografije s mjesta događaja upućuju na to da zrakoplov prilikom prisilnog slijetanja nije pretrpio značajnija oštećenja.
Gradi se nova strateška trgovačka ruta kao alternativa Hormuškom tjesnacu: Golema prilika za Hrvatsku, ovo su detalji
Ključne riječi
BiH zrakoplov prisilno slijetanje

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
18:23 30.04.2026.

Na livadi čuva Mara stotinu ovaca/Sto ovaca, sto ovaca, dvesta jaganjaca....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!