Zrakoplov u BiH prisilno sletio na livadu, ima ozlijeđenih

Manji zrakoplov iz Slovačke u četvrtak je, uslijed tehničkog kvara, prisilno sletio na livadu na području Vlašića u BiH. Prema dostupnim informacijama, slijetanje se dogodilo oko 13.30 sati, a podaci servisa Flightradar24 pokazuju da je zrakoplov u 9.00 sati ujutro poletio izravno iz Slovačke.

U incidentu su dvije osobe zadobile lakše ozljede. Zrakoplov je u vlasništvu Aerokluba Prešov iz grada Prešova, a prema dostupnim informacijama koristi se u svrhu obuke pilota, javlja Istraga.ba. Fotografije s mjesta događaja upućuju na to da zrakoplov prilikom prisilnog slijetanja nije pretrpio značajnija oštećenja.