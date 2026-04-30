Trumpa pitali koji će rat prije završiti, onaj u Iranu ili Ukrajini: Pogledajte njegov odgovor, malo se 'zbunio'

Predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao kontroverze nizom izjava u Ovalnom uredu, gdje je tijekom susreta s NASA-inim astronautima govorio o ratovima u Ukrajini i Iranu, mogućem primirju, ali i u jednom trenutku pomiješao dvije države. Događaj koji je trebao biti posvećen uspjehu misije Artemis II brzo se pretvorio u široku konferenciju za medije, tijekom koje je Trump odgovarao na pitanja o globalnim krizama. Predsjednik je otkrio da je nedavno razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimir Putin, istaknuvši kako vjeruje da bi rješenje za rat u Ukrajini moglo doći “relativno brzo”.

“Razgovarali smo najviše o Ukrajini, ali i malo o Iranu. Mislim da ćemo doći do rješenja prilično brzo”, rekao je Trump, dodajući da je predložio određeni oblik primirja te da vjeruje kako bi Moskva mogla uskoro nešto objaviti po tom pitanju. Kako piše The Independent, Trump nije mogao jasno odgovoriti na pitanje koji bi od dva sukoba onaj u Ukrajini ili rat s Iranom mogao završiti prvi, nazvavši to “zanimljivim pitanjem”, prije nego što je dodatno zbunio situaciju zamijenivši dvije zemlje u svojoj izjavi.

U istom obraćanju, Trump je rekao da bi Putin bio spreman sudjelovati u rješavanju pitanja iranskog nuklearnog programa, dok je on zauzvrat sugerirao da bi se ruski čelnik trebao fokusirati na završetak rata u Ukrajini. Osim vanjske politike, predsjednik se dotaknuo i unutarnjih tema, uključujući kazneni postupak protiv bivšeg direktora FBI-ja James Comey. Comey se predao vlastima nakon optužnice zbog navodne prijetnje predsjedniku putem objave na društvenim mrežama. Trump je pritom kontroverzno ustvrdio da izraz “86” ima značenje povezano s mafijaškim likvidacijama.

Trump se osvrnuo i na govor britanskog kralja Charles III, koji je snažno podržao NATO savez. Iako je izrazio razočaranje što neke članice nisu sudjelovale u američko-izraelskoj kampanji protiv Irana, kralja je ipak pohvalio, nazvavši ga “fantastičnim” i “velikim prijateljem”. Cijeli nastup odvijao se pred astronautima koji su nedavno sudjelovali u povijesnoj misiji oko Mjeseca, uključujući Christina Koch i Victor Glover, koji su tijekom misije postavili nove rekorde u istraživanju svemira. Unatoč ozbiljnosti tema koje je otvarao, Trump je u jednom trenutku i našalio se na vlastiti račun, ustvrdivši da bi bez problema mogao postati astronaut jer je “fizički spreman”.