PREPUCAVANJE SE NASTAVLJA

VIDEO Popularni Jimmy Kimmel oštro uzvraća udarac obitelji Trump: 'Pogledajte kako se pokušavaju držati za ruke...'

Foto: REUTERS
1/6
Autori: Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
30.04.2026.
u 19:34

Kimmel je odgovorio oštro u uvodnom monologu svoje emisije u srijedu navečer

Jimmy Kimmel i obitelj Trump već nekoliko dana vode raspravu putem medija i društvenih mreža, a sada je ovaj popularni voditelj i komičar uzvratio udarac. U svom poznatom tonu ismijavao je način na koji su se Donald i Melania držali za ruke tijekom fotografiranja u Bijeloj kući s kraljem Charlesom III i kraljicom Camillom.

Podsjećamo, prošlog četvrtka, u parodičnoj najavi nadolazeće večeri dopisnika Bijele kuće, Kimmel je rekao da Melania Trump 'zrači poput trudne udovice'. Ranije u ponedjeljak, ona je tu izjavu nazvala simptomom 'bolesne politike'. '⁠Vrijeme je da ABC ⁠zauzme stav. Koliko će puta vodstvo ABC-a omogućiti Kimmelovo grozno ponašanje na štetu ‌naše zajednice', upitala je Melania Trump u objavi na X-u, dodajući da 'ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku ulaziti u domove ⁠svake večeri kako bi širili mržnju'. 

Nakon toga je američki predsjednik rekao da bi televizija ABC i matična tvrtka Walt Disney trebale odmah otpustiti Jimmyja Kimmela.  Na te izjave Kimmel je odgovorio oštro u uvodnom monologu svoje emisije u srijedu navečer. Komičar je započeo šalom da su upravo zbog njega Donald i Melania bliži nego ikad prije, a zatim je publici pustio snimku na kojoj se vidi kako se pokušavaju držati za ruke tijekom fotografiranja s britanskim kraljevskim parom.

Jimmy je na prozivke odgovorio i u svojoj emisiji u ponedjeljak navečer, jasno dajući do znanja da nije pozivao na nasilje. Također je naglasio da je skeč bio samo 'izmišljeni roast', u kojem se našalio na račun razlike u godinama između para. Donald ima 79, a Melania 56 godina.
Ključne riječi
Melania Trump Donald Trump Jimmy Kimmel

