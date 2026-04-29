Trump objavio AI fotografiju sebe u uništenom Iranu: 'Nema više dobrog dečka'. Odgovorio i Merzu

Trump odgovorio na Merzove kritike

Rast cijena nafte donosi energetskom divu rekordnu dobit

SAD odbio iranski prijeflog za prekid rata

11:00 - Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social sa novom AI fotografijom na kojoj prikazuje sebe sa vatrenim pružjem M16 uz natpis 'Nema više dobrog dečka' referirajući se na popularnu knjigu 'No More Mr. Nice Guy' Roberta Glovera. U pozadini se vidi iranski krajolik uz eksplozije. "Iran se ne može dovesti u red. Ne znaju kako potpisati nenuklearni sporazum. Bolje im je da se uskoro opamete!" napisao je iznad fotografije. Više pročitajte OVDJE .

Foto: Truth Social Screenshot

10:35 - Nakon kritika njemačkog kancelara Friedricha Merza na račun američke politike prema Iranu, američki predsjednik Donald Trump uzvratio je oštrim napadom, poručivši da Merz “nema pojma o čemu govori” te da bi svijet bio “talac” kada bi Iran imao nuklearno oružje.

Trump je dodatno kritizirao Njemačku, dok je Merz ranije upozorio da SAD ulazi u sukob bez jasne strategije i teško pronalazi izlaz iz rata. Istaknuo je i da Iran vješto izbjegava pregovore. Bivši kancelar Olaf Scholz pokušao je smiriti situaciju, poručivši da su razlike u mišljenjima normalne i da ne bi trebale narušiti transatlantsku suradnju.

10:25 - ŠTO SE DOGAĐALO JUČER

Diplomatski pokušaji okončanja sukoba između SAD-a i Irana i dalje su bez konkretnog rezultata. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski prijedlog za prekid rata jer ne uključuje ključno pitanje nuklearnog programa, što dodatno produbljuje zastoj u pregovorima.

Unatoč posredničkim naporima zemalja poput Pakistana i Omana, dvije strane ostaju u pat-poziciji, dok je Hormuški tjesnac i dalje središnja točka sukoba i globalne energetske nesigurnosti. Na terenu, američka vojska nastavila je provoditi pomorsku blokadu. Američke snage privremeno su preuzele kontrolu nad jednim brodom u Arapskom moru, a deseci plovila preusmjereni su kako bi se osiguralo poštivanje sankcija. Nekoliko brodova i dalje je pod američkom kontrolom.

Istodobno, posljedice sukoba sve su vidljivije na energetskom tržištu. Naftni div BP zabilježio je više nego dvostruko veći profit zahvaljujući rastu cijena energenata, dok se Iran suočava s ozbiljnim problemima – zbog blokade mu ponestaje prostora za skladištenje nafte, a izvoz je pao za oko 70 posto. Ako se situacija nastavi, Iran bi mogao biti prisiljen dodatno smanjiti proizvodnju, što bi moglo imati dugoročne posljedice za njegov energetski sektor.

Dodatni pritisak na tržište stvara i odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste OPEC, što bi moglo potaknuti i druge proizvođače na povećanje proizvodnje. Istodobno, Trump tvrdi da je Iran u ozbiljnoj krizi i da pokušava stabilizirati situaciju tražeći ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.