Američko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo hitnu obavijest

Američko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je obavijest na svom profilu na društvenoj mreži X zbog obustave rada američke vlade.

"Zbog privremenog prekida u financiranju, ovaj račun neće biti redovito ažuriran dok se ne obnove puni operativni rad, s izuzetkom hitnih informacija vezanih uz sigurnost", objavilo je veleposlanstvo na X-u.

Veleposlanstvo javlja da će usluge izdavanja putovnica i viza u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na američkim ambasadama i konzulatima u inozemstvu, nastaviti s radom tijekom prekida financiranja, ukoliko situacija to dopušta. Za više informacija o njihovim uslugama i operativnom statusu, upućuje se na stranicu travel.state.gov.

Američka vlada u srijedu je obustavila velik dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mjesta.

Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu financiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim "bitnih" aktivnosti poput provođenja zakona počevši od srijede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve - od zračnog prometa do mjesečnog izvješća o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova "za".