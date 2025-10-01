Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PREKID U FINANCIRANJU

Američko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo hitnu obavijest

Trump Administration Adds Flag Poles to White House Grounds
NATHAN HOWARD/REUTERS
Autori: Večernji.hr, Doris Kujek/Hina
01.10.2025.
u 11:42

Američka vlada u srijedu je obustavila velik dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu

Američko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je obavijest na svom profilu na društvenoj mreži X zbog obustave rada američke vlade.

"Zbog privremenog prekida u financiranju, ovaj račun neće biti redovito ažuriran dok se ne obnove puni operativni rad, s izuzetkom hitnih informacija vezanih uz sigurnost", objavilo je veleposlanstvo na X-u.

Veleposlanstvo javlja da će usluge izdavanja putovnica i viza u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na američkim ambasadama i konzulatima u inozemstvu, nastaviti s radom tijekom prekida financiranja, ukoliko situacija to dopušta. Za više informacija o njihovim uslugama i operativnom statusu, upućuje se na stranicu travel.state.gov.

Američka vlada u srijedu je obustavila velik dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mjesta.

Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu financiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim "bitnih" aktivnosti poput provođenja zakona počevši od srijede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve - od zračnog prometa do mjesečnog izvješća o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova "za".

Ključne riječi
američko veleposlanstvo SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još