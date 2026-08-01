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MIŠLJENJA SU PODIJELJENA

Posjetio državu u susjedstvu i šokirao se: Ležaljke i suncobran za 100 eura, naplatili mu i punjenje vode

Plaža
Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 20:24
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Vlasnik kupališta Giovanni Riccio odbacio je kritike i poručio da je turist prije objave trebao provjeriti kako sustav funkcionira

Nova rasprava o visokim cijenama na talijanskoj obali izbila je nakon što je turist na društvenim mrežama objavio fotografiju natpisa prema kojem se punjenje boce pitkom vodom naplaćuje jedan euro. Kako prenosi Fenix, slučaj se dogodio u mjestu Noli u talijanskoj pokrajini Liguriji, gdje je turist Enzo Guerra posjetio kupalište Al Chiosco. Kako je naveo, za dvije ležaljke i suncobran najprije mu je ponuđena cijena od 100 eura, a nakon njegove reakcije iznos je navodno spušten na 80 eura.

Ipak, najviše ga je iznenadio natpis s obavijesti da se punjenje boce vodom naplaćuje jedan euro. Fotografiju je objavio na društvenim mrežama, a objavom je izazvao brojne reakcije i novu raspravu o cijenama na talijanskim plažama. Guerra je istaknuo da vlasnici imaju pravo sami određivati cijene svojih usluga, ali smatra da je naplata vode pretjerana.

Vlasnik kupališta Giovanni Riccio odbacio je kritike i poručio da je turist prije objave trebao provjeriti kako sustav funkcionira. Prema njegovim riječima, cilj nije dodatna zarada, nego smanjenje količine plastičnog otpada. Objasnio je da kupalište već godinama pokušava smanjiti uporabu plastike. Nakon što su prestali koristiti vodu u tetrapaku, gostima su ponudili mogućnost ponovnog punjenja boca uz naknadu od jednog eura.

Slučaj je podijelio javnost. Dok jedni smatraju da se nepotrebno naplaćuje osnovna potreba, drugi tvrde da je riječ o ekološkoj mjeri kojom se potiče uporaba višekratnih boca.

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Ključne riječi
ljetovanje cijene Italija

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