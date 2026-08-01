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'NE VRIJEDI TRUDA'

Trump gubi Ameriku zbog Irana: Jedan problem postao najveći izvor stresa Amerikancima

Autor
Danijel Prerad
01.08.2026.
u 18:35
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Trenutačno oko dvije trećine odraslih Amerikanaca kaže da rat s Iranom, koji je započeo 28. veljače, nije bio vrijedan truda, prema novoj anketi Centra za istraživanje javnih poslova Associated Pressa i NORC-a. To uključuje veliku većinu demokrata i neovisnih, kao i oko 37% republikanaca

Većina Amerikanaca kaže da rat u Iranu nije bio vrijedan borbe, a odobravanje predsjednika Donalda Trumpa prema Iranu blago je palo od prošlog mjeseca, prema novoj anketi AP-NORC-a. Rezultati su prikaz oštrog odbacivanja pristupa republikanskog predsjednika sukobu, koji se odugovlačio puno dulje nego što je on izvorno predvidio.

Trenutačno oko dvije trećine odraslih Amerikanaca kaže da rat s Iranom, koji je započeo 28. veljače, nije bio vrijedan truda, prema novoj anketi Centra za istraživanje javnih poslova Associated Pressa i NORC-a. To uključuje veliku većinu demokrata i neovisnih, kao i oko 37% republikanaca.

Ključne riječi
amerikanci anketa rat Iran

Komentara 1

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Avatar Idler
Idler
18:42 01.08.2026.

Ni bit vu trudu...nafta od tud freba Europi, Indiji, Kini, Japanu....USA na umjetan način bremza napredak pobrojenih ! Ak dodamo i kak Rusija več par let ratuje...

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