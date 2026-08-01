Trump gubi Ameriku zbog Irana: Jedan problem postao najveći izvor stresa Amerikancima

Većina Amerikanaca kaže da rat u Iranu nije bio vrijedan borbe, a odobravanje predsjednika Donalda Trumpa prema Iranu blago je palo od prošlog mjeseca, prema novoj anketi AP-NORC-a. Rezultati su prikaz oštrog odbacivanja pristupa republikanskog predsjednika sukobu, koji se odugovlačio puno dulje nego što je on izvorno predvidio.



Trenutačno oko dvije trećine odraslih Amerikanaca kaže da rat s Iranom, koji je započeo 28. veljače, nije bio vrijedan truda, prema novoj anketi Centra za istraživanje javnih poslova Associated Pressa i NORC-a. To uključuje veliku većinu demokrata i neovisnih, kao i oko 37% republikanaca.