Trump gubi Ameriku zbog Irana: Jedan problem postao najveći izvor stresa Amerikancima

Većina Amerikanaca kaže da rat u Iranu nije bio vrijedan borbe, a odobravanje predsjednika Donalda Trumpa prema Iranu blago je palo od prošlog mjeseca, prema novoj anketi AP-NORC-a. Rezultati su prikaz oštrog odbacivanja pristupa republikanskog predsjednika sukobu, koji se odugovlačio puno dulje nego što je on izvorno predvidio.
Trenutačno oko dvije trećine odraslih Amerikanaca kaže da rat s Iranom, koji je započeo 28. veljače, nije bio vrijedan truda, prema novoj anketi Centra za istraživanje javnih poslova Associated Pressa i NORC-a. To uključuje veliku većinu demokrata i neovisnih, kao i oko 37% republikanaca.
RASKOŠNO!
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Ni bit vu trudu...nafta od tud freba Europi, Indiji, Kini, Japanu....USA na umjetan način bremza napredak pobrojenih ! Ak dodamo i kak Rusija več par let ratuje...