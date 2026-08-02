VIDEO Josipa Lisac usred koncerta dala podršku Duški Brčić-Šušak: 'Ženska je zapjevala za prav'

Pjevačica Josipa Lisac održala je koncert na Hvaru, a tijekom pauze publiku je iznenadila i snažnom porukom koju je osjetila potrebu podijeliti i podržati mladu sinjsku pjevačicu Dušku Brčić-Šušak. Usred nastupa, naizgled spontano, odlučila je prokomentirati slučaj koji je proteklih dana uzburkao domaću glazbenu scenu. Naime, polemika je započela nakon što je Duška na društvenim mrežama objavila snimku s probe na kojoj izvodi legendarnu pjesmu Olivera Dragojevića, "Ostavljam te samu", što je izazvalo lavinu reakcija, uključujući i onu vrlo oštru od strane kolege pjevača Jacquesa Houdeka.

Houdek se, naime, nije suzdržao od vrlo direktne i nimalo ugodne kritike, javno komentirajući Duškinu izvedbu. Njezino pjevanje opisao je kao "out of tune, promuklo i falš", dodajući kako joj je glas u lošem stanju te joj je bez uvijanja savjetovao da hitno potraži stručnu pomoć. Takav javni istup podijelio je javnost i kolege glazbenike, a sada se, na sebi svojstven način, oglasila i Josipa Lisac, stajući u obranu umjetničke slobode i prava na pogrešku, pogotovo na početku karijere.

Ne spominjući imena, ali uz jasnu aluziju na spomenuti događaj koji se zbio tijekom "Oliverovih večeri", Josipa je započela svoj monolog. "Ženska je zapjevala za prav. Opustila se", rekla je publici, a zatim se osvrnula na negativne reakcije koje su uslijedile. "Nekima se to nije svidjelo. Pa čak i nekim našim glazbenim kolegama", istaknula je, pitajući se što takva kritika zapravo znači. Prema njezinim riječima, takav pristup mladom umjetniku oduzima ono najvrjednije. "To znači da joj ne daješ slobodu da se izrazi. Da nauči. Da joj ne daješ mogućnost", objasnila je diva, naglašavajući važnost podrške umjesto osude.

Josipa Lisac dala podršku Duški Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svoju poantu dodatno je osnažila porukom o strpljenju i vjeri u razvoj talenta. Josipa smatra da je ključno imati širu sliku i razumijevanje da umjetnički put nije sprint, već maraton. "Možda sada nije bila tako dobra, možda za nekih mjesec dva... Za godinu dana će biti najbolja", poručila je, pozivajući na empatiju i altruizam. "Znači, nekako tu imati jedan altruizam u sebi. Nositi taj jedan ljudski poriv da nikada ne osuđujem", rekla je, dodajući kako je istina subjektivna i svatko ima pravo na svoju perspektivu.

Josipa Lisac je objasnila kako njezin istup nije bio motiviran željom za "novinarskim prepucavanjem", već iskrenom potrebom da prenese poruku koja joj je važna. Naglasila je da svi moraju imati slobodu izražavanja, jer se jedino tako može vidjeti stvarna kvaliteta. "Moramo za pravo svi imati tu slobodu izražavanja. A onda se tu vidi tko je dobar, tko nije dobar. Svatko s vremenom pokaže što zna i to je to. Meni je to nekako vrlo, vrlo jednostavno", kazala je. Svoj je govor zaključila elegantno, stavljajući točku na raspravu i vraćajući fokus na ono najbitnije - glazbu. "To je bio skandal. A mi nećemo više o skandalima, nego ćemo jednu lijepu pjesmu", poručila je publici i nastavila s koncertom, ostavivši iza sebe snažnu lekciju o kolegijalnosti, poštovanju i umjetnosti.