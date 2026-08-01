Turistički raj koji posjećuju i Hrvati u panici: Grabežljivci teški i do 80 kg masovno se šire poznatim jezerom

U najvećem talijanskom jezeru sve je veći problem s invazivnim divovskim somovima. Somovi teški i do 80 kilograma naglo se šire i ozbiljno ugrožavaju osjetljivi ekosustav jezera Garda. Vlasti su sada proglasile alarm i krenule u organizirani lov na ove grabežljivce. Europski som, koji se smatra invazivnom vrstom, u jezeru Garda gotovo nema prirodnih neprijatelja. Brzo se razmnožava i proždire gotovo sve što živi ispod površine vode. Posebno su se učvrstili na jugu jezera, između Sirmionea i Lazisea. Stručnjaci strahuju da će uskoro osvojiti i sjeverni dio jezera.

Posebno je ugrožen carpione, salmonidna vrsta koja živi isključivo u tom jezeru i godinama se bori za preživljavanje. Na jelovniku somova, osim sardina i grgeča, pa i kornjače. Regija Lombardija sada poduzima konkretne mjere. Prema izvješću dnevnika Brescia Oggi, posebno obučeni ribari bit će angažirani da ciljano love divovske somove i smanje njihovu populaciju, piše Bild. Ribarima će pomagati i nova aplikacija koja bilježi mjesto ulova, veličinu i broj riba, pa čak i sadržaj njihovog želuca. Ti podaci trebali bi znanstvenicima omogućiti precizno praćenje širenja grabežljivaca. U budućnosti će se u lov uključiti i ronioci. Također će se koristiti posebne mreže, kako bi se ciljano lovili samo krupni somovi, a manje autohtone vrste mogle pobjeći.

Općine oko Garda jezera traže oštrija ribolovna pravila. Planiraju se fiksni dani ulova na kojima će se organizirano loviti somovi. Floriano Massardi, predsjednik poljoprivrednog odbora Regionalnog vijeća Lombardije, upozorava da somovi nanose sve veće štete ekosustavu. Bez odlučnih mjera, kaže, mogao bi se dosegnuti točka s koje više nema povratka. Divovski somovi već su postali prava pošast u popularnoj turističkoj destinaciji, a vlasti su odlučne zaustaviti njihovo širenje prije nego što potpuno poremete ravnotežu jezera.