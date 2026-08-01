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EUROPA NA NOGAMA

Neviđeni kaos na španjolskoj granici koja je nestala u nekoliko sati: Razotkrivene pukotine europske migracijske politike

Autor
Antonio Mandir
01.08.2026.
u 21:07
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Nekoliko migranata za New York Times izjavilo je da ih marokanski policajci nisu pokušavali zaustaviti. "Samo su stalno govorili: 'Idite tim putem, idite tim putem'", rekao je 26-godišnji Youssef Alaoui

Masovni ulazak 60.000 ilegalnih migranata u španjolsku enklavu Ceutu tijekom samo nekoliko dana izazvao je jednu od najvećih migracijskih i sigurnosnih kriza u Europskoj uniji posljednjih godina. Iako španjolske vlasti tvrde da se većina migranata već vratila u Maroko, događaji su otvorili niz pitanja o ulozi marokanskih vlasti, funkcioniranju schengenskog prostora i europskoj migracijskoj politici.

Ključne riječi
Pedro Sanchez kriza EU migranti Španjolska

Komentara 6

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Avatar Tombstone
Tombstone
21:34 01.08.2026.

To se desava kad su liberali I socijalisti na vlasti. Radi se o drzavi, I njenim granicama koje stite vojska i policija. Jos gore, radi se o zajednici drzava koja ima zakon da se svi ilegalni migranti nakon odbijanja azila u drugoj drzavi te zajednice vrate u onu u kojoj su I usli na prostor zajednice. Spanjolska ima tenkove, borbene helikoptere I avione I mogla je u 5 minuta rijesiti cijelu situaciju, koja se u tom slucaju nebi nikada vise ponovila. Ali ne, EU je zabrinuta za ljudska prava tih kriminalaca, uopce ne razmisljajuci o ljudskim pravima svojih stanovnika koje ce ovi silovati, oplackati, prebiti ili ubiti. Sto EU zna, jer se to I desava diljem iste. Stovise, njima njihova vjera zapovijeda da to cine i po cijenu zivota, obecavajuci im posebne nagrade u njihovom ranu. Dakle u cijeloj EU osim u Madjarskoj I Poljskoj, koje usprkos pritiska Bruxellesa ne primaju migrante. Na zalost Madjara, kod njih ce to sada poceti. Youssef Alaoui I slicni u EU pripadaju koliko I rave party u Tibetanski manastir. Probudite se vec jednom.

ZV
zvonimirkraljic98
23:10 01.08.2026.

Veliki uspjeh Izraela. Ima dokaza, ima. Samo oni u Europi koji, poput Ukrajine i Rusije, imaju aktivnu vojnu silu izbjeći će njezinu tragičnu sudbinu. Današnji europski čelnici nisu spremni za ono što dolazi jer ionako predugo lažu i daju obećanja. Možete i pucati na migrante, ionako će se uskoro pokazati da crni islamistički diktatori iz Afrike imaju bolje naoružane vojske od većine članica NATO pakta iz Europe. A da ne spominjemo građane vojno sposobne. Italija je bivša zemlja za dvije godine.

Avatar Idler
Idler
21:33 01.08.2026.

Ukoliko ne prihvatiju ponuđeni posel v roku tri mjeseca vritnjak. Znenadili se bute kolk se bu smanjil broj "migranata" !

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