Neviđeni kaos na španjolskoj granici koja je nestala u nekoliko sati: Razotkrivene pukotine europske migracijske politike

TAJNA ZAVJETNOG KOVČEGA

Je li biblijska relikvija bila 'stroj za manu' i opasni mini reaktor koji je ubijao na dodir?

Pretpostavka je i da su ga svećenici uklonili za vrijeme kralja Manašea, da je najvjerojatnije odnesen u židovski hram u Elefantini u Egiptu, ali i da je odnesen na način na koji je i stvoren – Božjom intervencijom