Neviđeni kaos na španjolskoj granici koja je nestala u nekoliko sati: Razotkrivene pukotine europske migracijske politike

Masovni ulazak 60.000 ilegalnih migranata u španjolsku enklavu Ceutu tijekom samo nekoliko dana izazvao je jednu od najvećih migracijskih i sigurnosnih kriza u Europskoj uniji posljednjih godina. Iako španjolske vlasti tvrde da se većina migranata već vratila u Maroko, događaji su otvorili niz pitanja o ulozi marokanskih vlasti, funkcioniranju schengenskog prostora i europskoj migracijskoj politici.
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To se desava kad su liberali I socijalisti na vlasti. Radi se o drzavi, I njenim granicama koje stite vojska i policija. Jos gore, radi se o zajednici drzava koja ima zakon da se svi ilegalni migranti nakon odbijanja azila u drugoj drzavi te zajednice vrate u onu u kojoj su I usli na prostor zajednice. Spanjolska ima tenkove, borbene helikoptere I avione I mogla je u 5 minuta rijesiti cijelu situaciju, koja se u tom slucaju nebi nikada vise ponovila. Ali ne, EU je zabrinuta za ljudska prava tih kriminalaca, uopce ne razmisljajuci o ljudskim pravima svojih stanovnika koje ce ovi silovati, oplackati, prebiti ili ubiti. Sto EU zna, jer se to I desava diljem iste. Stovise, njima njihova vjera zapovijeda da to cine i po cijenu zivota, obecavajuci im posebne nagrade u njihovom ranu. Dakle u cijeloj EU osim u Madjarskoj I Poljskoj, koje usprkos pritiska Bruxellesa ne primaju migrante. Na zalost Madjara, kod njih ce to sada poceti. Youssef Alaoui I slicni u EU pripadaju koliko I rave party u Tibetanski manastir. Probudite se vec jednom.