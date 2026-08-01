Meteorolog otkrio kad će kraj toplinskog vala: Čeka nas izraženija promjena vremena

Zapadna Europa zabilježila je ove godine najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, nakon što su dugotrajna razdoblja ekstremnih vrućina podignula temperature na dosad nezabilježene razine u više zemalja. Toplinski val i dalje ne jenjava pa se tako temperature diljem Hrvatske penju do 40 stupnjeva.

DHMZ za danas tako najavljuje sunčano i vrlo vruće. Ponegdje će doći do male i umjerene naoblake, a popodne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre mala je vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 40 °C.

Jučer su, kako piše Dnevnik.hr, u 15 sati najviše temperature izmjerene u Kninu i Rijeci, gdje je živa u termometru prešla 39 stupnjeva, a u Rašćanima je izmjereno više od 38 stupnjeva. Pitanje koje ovih dana zanima mnoge jest kada ćemo napokon dočekati osvježenje i predah od ovih paklenih temperatura. Meteorolog Nove TV Nikola Vikić Topić najavljuje da bi kraj toplinskog vala mogao stići krajem sljedećeg tjedna.– Pad temperature možemo očekivati krajem sljedećeg tjedna, vjerojatno uz izraženu promjenu vremena. Još nije sigurno hoće li stići u petak, subotu ili nedjelju – rekao je.