Zelenski se preračunao i sam sebi stvorio političkog rivala: Nova zvijezda gurnula ga u veliku nevolju

Čini se da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski preračunao. Smjenom iznimno popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova izazvao je odjednom dva problema: pokrenuo je političku krizu koja se već prelila na ulice, a od lojalnog saveznika napravio političkog protivnika čija popularnost sada ugrožava njegovu vlastitu, piše Kyiv Independent u analizi koju prenosimo.

Javno mnijenje uvelike je odbacilo odluku Zelenskog da ukloni Fedorova s dužnosti. Prema anketi agencije Rating objavljenoj 22. srpnja, čak 72% ispitanika protivilo se Fedorovljevoj smjeni, dok ju je podržalo tek 5%. "Zelenski je svojim potezima sam dao vjetar u leđa Fedorovu i podigao mu rejting", izjavio je za Kyiv Independent Oleksij Haran, profesor politologije na kijevskoj akademiji Mohyla. "Vidi se kako mu je rejting skočio gotovo preko noći. Fedorovljeve izjave na konferenciji za novinare nakon smjene pale su na plodno tlo jer je javnost za njih već bila spremna."

Fedorov se sada pridružuje Zelenskom, šefu njegova ureda Kirilu Budanovu i bivšem vrhovnom zapovjedniku Valeriju Zalužnom među najpopularnijim političkim osobama u zemlji koje bi se mogle kandidirati na dužnost kada uvjeti dopuste održavanje izbora. Svojom mladošću, reformatorskim referencama i obećanjem raskida sa starim, korumpiranim političkim establišmentom, Fedorov sve više projicira imidž koji je Zelenskog doveo na vlast 2019. godine, učinkovito se pozicionirajući kao "Zelenski 2.0".

Participants hold signs and shout slogans during a rally to protest against Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's decision to replace Mykhailo Fedorov as Defence Minister, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, July 24, 2026. REUTERS/Alina Smutko Photo: ALINA SMUTKO/REUTERS Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS

Rejting povjerenja u Fedorova skočio je s 35% na 65% u tjednu nakon njegova izbacivanja, čime je premašio rejting Zelenskog, pokazuje anketa grupe Rating. Za usporedbu, 2024. godine, dok je obnašao dužnost ministra digitalne transformacije, Fedorovu je vjerovalo 31,2% građana, dok mu njih 24,5% nije vjerovalo, prema istraživanju Centra Razumkov. Fedorov je drugoplasirani po rejtingu povjerenja, dok listu predvodi Zalužni, veleposlanik Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa 70%. Rejting povjerenja Budanova iznosi 62%, pokazuju najnoviji podaci. Zelenski zauzima četvrto mjesto s 59% povjerenja.

U istoj anketi Fedorov se prvi put pojavio i kao potencijalni kandidat na predsjedničkim izborima, na kojima ranije uopće nije bio zabilježen. Od svih ispitanika, 22,3% izjavilo je da bi glasovalo za Zelenskog u prvom krugu budućih predsjedničkih izbora, 14,9% za Zalužnog, 13,4% za Fedorova, a 7,2% za Budanova. Istraživanje nije pružilo podatke o potencijalnom drugom krugu za Fedorova, dok su ankete ranije pokazivale da bi i Zalužni i Budanov pobijedili Zelenskog u drugom krugu.

Svega nekoliko tjedana ranije Fedorov je bio jedan od najbližih saveznika Zelenskog, s naizgled minimalnim političkim ambicijama. Od vođenja kampanje na društvenim mrežama 2019. godine, ostao je uz predsjednika kao savjetnik, ministar digitalne transformacije te od početka 2026. godine kao ministar obrane. Za razliku od mnogih drugih smijenjenih ministara, nakon otpuštanja odlučio je ne odustati.

"Do sada se, u suštini od siječnja, oblikovala utrka trojice", istaknuo je politički analitičar Volodimir Fesenko za Kyiv Independent. "Glavne opcije bile su Zelenski i Zalužni, uz Budanova kao džokera." Fesenko dodaje kako sada "izranja i četvrti potencijalni kandidat – Fedorov", potaknut mitom koji se oko njega stvorio kao oko najuspješnijeg ukrajinskog reformatora i oca ratovanja dronovima.

Nakon što je Fedorov 16. srpnja smijenjen tijekom rekonstrukcije vlade, tisuće su ljudi izašle na ulice tražeći njegov povratak. Međutim, Zelenski i Fedorov i dalje su u političkom klinču. Naime, ukrajinski predsjednik odbija ponovno ga imenovati na čelo resora obrane, nudeći mu druge funkcije koje Fedorov odbija. Stručnjaci pritom naglašavaju da Fedorov uspješno zadire u biračko tijelo svojih potencijalnih rivala. Rejting Zalužnog pao je za 9% između srpnja 2025. i lipnja 2026., dijelom zbog njegove dugotrajne odsutnosti iz aktivne politike. Budanov se također suočava s hlađenjem javnog entuzijazma jer njegovi pregovori o miru za sada nisu donijeli pomake, a rejting mu je pao ispod Fedorovljevog.

Ukraine's Defence Minister Mykhailo Fedorov attends a press conference with Dutch Defence Minister Dilan Yesilgoz-Zegerius (not pictured), amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 28, 2026. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Photo: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Unatoč brzom usponu popularnosti, nejasno je hoće li Fedorov uspjeti održati zamah. Analitičari napominju da je trenutni skok velikim dijelom proizvod medijske buke oko njegova iznenadnog odlaska, s obzirom na to da polovina Ukrajinaca ranije uopće nije znala tko je on. Budućnost Fedorova, napominje Kyiv Independent, ovisit će o tome hoće li se priključiti opoziciji, vratiti u tim Zelenskog ili napustiti politiku radi biznisa. Iako se prije smatralo da može pomoći Zelenskom u reizboru, taj se scenarij sada čini malo vjerojatnim.

Ključno pitanje ostaje i kada će se izbori uopće održati. Ukrajinski ratni zakon zabranjuje održavanje predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora dok je na snazi izvanredno stanje, a održavanje izbora izgledno je tek po završetku rata. Iako su se u krugovima vlasti razmatrale opcije jesenskih izbora s ciljem ujedinjenja birača oko vrhovnog zapovjednika, taj je plan prema navodima zakonodavaca i analitičara odbačen zbog sigurnosnih rizika i kritika civilnog društva. "Kada je riječ o unutarnjoj politici, Zelenski niže grešku za greškom, uključujući situaciju s Fedorovim", zaključuje Fesenko, koji je istaknuo i da se ukrajinski politički krajolik nepovratno promijenio.