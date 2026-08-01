Austrijska ministrica zdravstva: 'Čak 395 smrtnih slučajeva zbog vrućina samo u lipnju je šokantan'

“Broj od 395 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama je šokantan. To zorno pokazuje da vrućina nije samo pitanje udobnosti, već konkretna opasnost za zdravlje i život. Posljedice klimatskih promjena postaju sve vidljivije i u Austriji, postavljajući nove izazove za naš zdravstveni sustav”, izjavila je austrijska ministrica zdravstva, socijaldemokratkinja (SPÖ), Korinna Schumann u subotu, usred novog toplinskog vala koji je zapljusnuo Austriju.

Povod je bio današnja objava prve procjene prekomjerne smrtnosti povezane s ekstremnim ljetnim vrućinama, Državne agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES), prema kojoj je samo u mjesecu lipnju ove godine zabilježeno 395 smrtnih slučajeva. Austrijsko ministarstvo zdravstva je u subotu priopćilo kako je to daleko najveća brojka smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama u mjesecu lipnju, računajući od 2017. godine. Dakle novi “tužni” rekord.

Foto: Snježana Herek

Prethodni, rekordno visoki broj od 335 smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina zabilježen je u lipnju 2019. godine, objavio je AGES. U lipnju 2025. godine bilo je 170 žrtava povezanih uz toplinski val, a godinu dana prije toga registriran je 201 smrtni slučaj.

Ove se brojke temelje na znanstvenom modelu, koji je razvio AGES.

Uz opasku kako se broj ljudi koji umiru zbog ekstremnih vrućina ne bilježi izravno. To je zato što se “ekstremno visoke temperature zraka”, rijetko navode kao izravni uzrok smrti u službenim dokumentima i bazama podataka. Međutim, liječnici se tijekom ljeta susreću sa situacijom da ekstremne vrućine mogu pogoršati zdravstveno stanje ljudi koji boluju od srčanih i plućnih bolesti. Zato se za izračun broja smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama koriste statistike prekomjerne smrtnosti.

Prema podacima AGES-a prošle je godine, u ljetnim mjesecima od lipnja do rujna, zabilježeno 449 smrtnih slučajeva. A, ove je godine, samo u mjesecu lipnju 395, što znači, kako navode austrijski mediji, da je u ovogodišnjem lipnju od ekstremnih vrućina u prosjeku dnevno umrlo 13 ljudi. Tijekom “kipućeg” ljeta 2024. godine u Austriji je zabilježeno ukupno 989 smrtnih slučajeva, što je najveća brojka od 2017. godine.

Ovog ljeta, Beč je 28. lipnja postavio novi toplinski rekord s 40 stupnjeva Celzija, dok je Bad Deutsch-Altenburg u saveznoj pokrajini Donjoj Austriji zabilježio je novi austrijski rekord za lipanj s 40,1 stupanj Celzija. Ekstremne vrućine ovih dana u Beču i ostalim austrijskim pokrajinama, opasno se približavaju točki rušenja ovih “neslavnih” rekorda.

Ministrica Schumann je najavila da će navedeni rezultati i rekordi biti uneseni u Nacionalni plan zaštite od vrućina, informativne usluge za stanovništvo i postojeće preventivne mjere.

Tim više što su starije osobe i osobe s kroničnim bolestima poput kardiovaskularnih i respiratornih, posebno osjetljive na toplinske udare. Pritom socio-ekonomski, kao i okoliš življenja igraju važnu ulogu. Na primjer, život u gusto naseljenim urbanim područjima i povišena razina ozona i čestica povećavaju rizik od smrti rijekom toplinskog vala. AGES upozorava Austrijance da je za vrijeme ekstremnih vrućina izuzetno važan dovoljan unos tekućine i preporučuje najmanje 1,5 do 3 litre dnevno.

Bečka liječnička komora također savjetuje Austrijance da si osiguraju hlađenje tijela i prostora u kojem borave. Na primjer, stavljanjem vlažne i hladne krpe na glavu i vrat. Ujedno preporučuje nošenje svijetle prozračne odjeće i izbjegavanje fizičkog napora za vrijeme ekstremnih vrućina. Koje nažalost, još uvijek ne jenjavaju, nego toplinski valovi, nižući se jedan za drugim, već dva mjeseca zapljuskuju Austriju.