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UPOZORENJE IZ ŽUPANIJE

Na poznatoj korčulanskoj plaži došlo do onečišćenja fekalijama, ne preporučuje se kupanje

Lumbarda: Uvala i plaža Bilin Žal
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
01.08.2026.
u 22:47
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Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom šestog redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli te se do daljnjega ne preporučuje kupanje, upozorila je u subotu Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom šestog redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli", navode iz Zavoda. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Ključne riječi
onečišćenje E.coli Korčula Lumbarda

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