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TAJNA ZAVJETNOG KOVČEGA

Je li biblijska relikvija bila 'stroj za manu' i opasni mini reaktor koji je ubijao na dodir?

Zavjetni kovčeg
Wikipedia
VL
Autor
Hrvoje Bikić
01.08.2026.
u 17:20
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Pretpostavka je i da su ga svećenici uklonili za vrijeme kralja Manašea, da je najvjerojatnije odnesen u židovski hram u Elefantini u Egiptu, ali i da je odnesen na način na koji je i stvoren – Božjom intervencijom

Etiopski kodeks Kebra Negest – Slava kraljeva napisan je oko 900 godina prije Krista. Virginijska replika Zavjetnog kovčega od bagremova drveta. Bio je dug 1,25 metara i visok 75 centimetara. Čitav je pozlaćen. Lijevo: Kraljica od Sabe i njen sin Menelik.

Adekvatne tehnološke termine kojima bi opisali sadržaj Zavjetnog kovčega. Sa sličnim su se problemom suočili i neki židovski autori koji su se bavili opisom i sadržajem kovčega. Bilo kako bilo, Mojsije i njegov narod 40 su godina lutali pustinjom noseći sa sobom uporno i unatoč svim mukama 300 kilograma težak kovčeg. "To je Božja zapovijed", glasio je odgovor na pitanje zašto ga se mora nositi i zašto si ionako nezavidnu situaciju treba otežavati dodatnim i ne baš malim teretom. Postoje špekulacije da je to bio stroj za pravljenje mane, "hrane s neba" kojom se Mojsijev narod i hranio tijekom lutanja pustinjom.

Što je bila mana, kako je mogla prehraniti toliki narod i kakav je to stroj koji 40 godina radi gotovo bez prekida proizvodeći dovoljno hrane za sve u Mojsijevu zbjegu? To su pitanja na koja ni današnja tehnička znanost nema precizne odgovore i sve se svodi na nagađanja i pretpostavke u kojima se spominju i "minireaktori u kojima se energija pretvara u električnu energiju", no to je sve na razini špekulacija i tehnoloških spoznaja koje razumije naše vrijeme.

No ono što se nalazilo unutra bilo je istovremeno toliko vrijedno i toliko opasno da je kovčeg u svakom slučaju imao poseban status i posebne mjere opreza. Tako, protivno logici svetosti, nije bio čuvan u središtu logora, već izvan kruga, a o njemu su brinuli ljudi u posebnim, "zaštitnim" odijelima.

Bilo je među Židovima onih koji nisu odoljeli iskušenju pa su poželjeli pogledati sadržaj i to su platili glavom. Tako je umrlo 70 mladih koji su povirili u kovčeg. Filistejci, kad su pobijedili u ratu, uzeli su kovčeg i počeli obolijevati od zagonetnih bolesti; mučnine, opadanja kose, gnojnih rana, a na kraju su umrli u teškim mukama. Očito, da bi se mogla postaviti ispravna "dijagnoza" o tome što je sam kovčeg, najprije bi ga trebalo pronaći i temeljito pregledati, ako još postoji u onom obliku i s dva kerubina na poklopcu.

A da bi se do toga došlo, treba pratiti trag zbivanja s najvećom relikvijom na svijetu, onaj trag koji je dokumentiran i posve nedvosmislen. On govori da, nakon što je kovčeg vraćen od Filistejaca, odnesen je Abinabadu i povjeren na čuvanje njegovu sinu Elizaru. Ratovi s Filistejcima toliko su preokupirali Židove da je kovčeg pomalo pao u drugi plan i tek ga David odlučuje odnijeti u novu prijestolnicu i središte države. Kad se kovčeg prevozio na kolima koja je vukla volovska zaprega, volovi su se preplašili i kovčeg je gotovo udario u zemlju. Pridržao ga je jedan vojnik iz pratnje i taj ga je dodir ubio na mjestu.

Prošlo je 20 godina otkako je kovčeg zadnji puta službeno "radio", a i dalje je imao toliku količinu energije, i to opasne, kojom je mogao ubiti. Salomon u Jeruzalemu gradi veličanstven hram i u njemu prostor, "Svetinju nad svetinjama", prostoriju bez prozora u koju postavljaju Zavjetni kovčeg. Od tada pa sljedećih gotovo 300 godina nema pisanih zapisa o relikviji. No tu počinje onaj dio priče koji povezuje Salomona s Etiopijom i dolaskom etiopske kraljice od Sabe koja je, navodno, Solomonu rodila sina Menelika od kojeg potječe etiopska dinastija prekinuta tek s Haile Selasijem 1974.

Salomon je, po predaji, Zavjetni kovčeg dao Meneliku na njegovo traženje i otad do danas, dakle 3000 godina, nalazi se u Etiopiji. Odnosno bio je evakuiran u Etiopiju prije napada Babilonaca. Druge su teorije o kovčegu da su ga svećenici sakrili na Brdu hrama zbog čega su, recimo, i templari tamo godinama vršili temeljita iskapanja. Moć koju su kasnije stekli mnogi temelje na nalazu baš nečeg iznimno vrijednog i to ne samo zbog zlata kojim je bio obložen, nego ponajviše zbog značenja i moći koje je relikvija nosila. Pretpostavka je i da su ga svećenici uklonili za vrijeme kralja Manašea, da je najvjerojatnije odnesen u židovski hram u Elefantini u Egiptu, ali i da je odnesen na način na koji je i stvoren – Božjom intervencijom.

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Zavjetni kovčeg
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Ključne riječi
mojsije Biblija zavjetni kovčeg ljetna panorama

Komentara 1

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Jegermeister
17:30 01.08.2026.

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