Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVILI I DETALJNE UPUTE

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti na službenim stranicama objavilo poruku: 'Idite kući'

Foto: REUTERS/Screenshot/X
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.08.2025.
u 15:27

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti na X-u je poručilo migrantima „Idite kući“ te ih uputilo na aplikaciju CBP Home za samodeportaciju.

Na službenom profilu američkog Ministarstva domovinske sigurnosti na društvenoj mreži X osvanula je neobična i vrlo kratka poruka – „Idite kući“. Objavu je pratila poveznica na službenu stranicu ministarstva, gdje se nude detaljne upute za one koji u SAD-u borave bez valjanih papira.

U središtu uputa nalazi se mobilna aplikacija CBP Home, predstavljena u ožujku ove godine tijekom administracije Donalda Trumpa. Riječ je o svojevrsnom alatu za „samodeportaciju“, kojim se ilegalnim migrantima nudi mogućnost da dobrovoljno napuste zemlju.

Kako je objasnila ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, dobrovoljni odlazak mogao bi im otvoriti vrata za potencijalni povratak i legalan boravak u budućnosti. „Ako odluče otići sada, možda će jednog dana ipak moći ostvariti američki san. No, ako odbiju, pronaći ćemo ih, deportirati i nikada se više neće vratiti“, poručila je Noem.

Ključne riječi
ministarstvo domovinske sigurnosti Deportacije SAD

Komentara 1

Pogledaj Sve
VL
Vecernji_laze
15:37 25.08.2025.

Iznosite LAZNE vijesti,,,tocno bi bilo "ilegalni migranti" zato prestanite lazno prenositi vijesti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još