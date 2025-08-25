Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti na službenim stranicama objavilo poruku: 'Idite kući'

Na službenom profilu američkog Ministarstva domovinske sigurnosti na društvenoj mreži X osvanula je neobična i vrlo kratka poruka – „Idite kući“. Objavu je pratila poveznica na službenu stranicu ministarstva, gdje se nude detaljne upute za one koji u SAD-u borave bez valjanih papira.

U središtu uputa nalazi se mobilna aplikacija CBP Home, predstavljena u ožujku ove godine tijekom administracije Donalda Trumpa. Riječ je o svojevrsnom alatu za „samodeportaciju“, kojim se ilegalnim migrantima nudi mogućnost da dobrovoljno napuste zemlju.

Kako je objasnila ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, dobrovoljni odlazak mogao bi im otvoriti vrata za potencijalni povratak i legalan boravak u budućnosti. „Ako odluče otići sada, možda će jednog dana ipak moći ostvariti američki san. No, ako odbiju, pronaći ćemo ih, deportirati i nikada se više neće vratiti“, poručila je Noem.