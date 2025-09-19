Nakon otkaza slavnom voditelju, njegovi kolege urnebesno reagirali. Evo kako su trolali Trumpa

Američki voditelj talk-showa Stephen Colbert osudio je otkazivanje emisije kolege, zvijezde kasnonoćne emisije Jimmyja Kimmela, kao „očit napad na slobodu govora”, dok su se vodeći američki televizijski komičari udružili u obrani. Iskoristio je početak četvrtkove epizode svog Late Showa kako bi progovorio o ukidanju emisije Jimmy Kimmel Live zbog komentara vezanih uz ubojstvo desnog influencera Charlieja Kirka. Kimmel je ranije ovog tjedna u svojoj emisiji optužio Trumpovu administraciju i njezine saveznike da „naporno rade kako bi iskoristili ubojstvo Charlieja Kirka”, pri čemu je i sam predsjednik to pripisao lijevom ekstremizmu. Potez mreže ABC, u vlasništvu Disneya, naišao je na žestoke kritike, a optužuje ju se da je podlegla pritiscima predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku pozdravio.

Govoreći pred novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One u četvrtak, Trump je sugerirao da bi nekim mrežama trebalo oduzeti licence zbog „nedostatka potpore njemu”. „Kada su voditelji kasnonoćnih emisija na nacionalnoj televiziji, postoji licenca”, rekao je. „Negdje sam pročitao da su mreže 97 % protiv mene… daju mi samo lošu publicitet ili tisak. Mislim, ako imaju licencu, možda bi im se ta licenca trebala oduzeti.”

Iste večeri, Jon Stewart, voditelj Daily Showa na Comedy Centralu, pojavio se u kičastom zlatnom studiju, radeći parodiju od Trumpovog preuređenja Bijele kuće, kako bi gledateljima najavio da će epizoda biti „još jedna zabavna, duhovita i administraciji odana emisija”. Stewart je, u ulozi pretjerano poniznog TV-voditelja pod autoritarnim režimom, hvalospjevima obasipao predsjednika i ismijavao njegovu kritiku američkih gradova te slanje Nacionalne garde u borbu protiv kriminala. „Javljamo vam se večeras iz pravog […] zločinom preplavljenog legla, kakvo je New York City. To je golema katastrofa kakvu nitko nikad nije vidio. Netko bi ovamo trebao poslati Nacionalnu gardu, zar ne?” rekao je. Potom je najavio svoju gošću – novinarku i autoricu knjige How To Stand Up To A Dictator, Mariju Ressu.

U Tonight Showu Jimmy Fallon rekao je publici da „nije siguran što se događa”, ali da je Kimmel „pristojan, duhovit i brižan čovjek” te da se nada njegovu povratku. Fallon je zatim obećao gledateljima da će, unatoč strahovima da „nećemo moći govoriti što želimo ili da ćemo biti cenzurirani”, obraditi predsjednikov nedavni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu „kao i uvijek”. Potom ga je zamijenio glas iz pozadine koji je Trumpa opisao kao „nevjerojatno zgodnog” i „čovjeka koji Ameriku ponovno čini velikom”.

U raspravu se uključio i Seth Meyers. „Donald Trump se vraća s putovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo”, rekao je na početku svoje emisije Late Night. „A ovdje kod kuće njegova administracija provodi obračun sa slobodom govora… i potpuno nevezano uz to, želio bih reći da sam uvijek cijenio i poštovao gospodina Trumpa. Uvijek sam vjerovao da je vizionar, inovator, sjajan predsjednik i još bolji igrač golfa.”

Kimmelovo uklanjanje iz emisije koju vodi već dva desetljeća izazvalo je kritike da je sloboda govora ugrožena. No, govoreći u Velikoj Britaniji, Donald Trump je ustvrdio da je Kimmel suspendiran „zbog loše gledanosti”. To se dogodilo nakon što je ranije ove godine otkazana i Colbertova emisija, što su njegovi obožavatelji također pripisali njegovim kritikama na račun Trumpa, koji je u međuvremenu napao i Kimmela, Meyersa i Fallona. Na svojoj platformi Truth Social Trump je objavio da svi oni trebaju biti otkazani.

Ugledne osobe iz svijeta zabave i politike redom su osudile odluku ABC-a da ukloni Kimmela. Veteran talk-showa David Letterman izjavio je da ljudi ne bi smjeli dobivati otkaz samo zato što se ne „dodvoravaju” onome što je nazvao „autoritarnim predsjednikom”.

Na gostovanju na Atlantic Festivalu 2025 u New Yorku u četvrtak navečer dodao je: „To nije dobro. To je glupo. To je besmisleno. Žao mi je zbog toga, jer svi vidimo kamo ovo vodi, zar ne? To su upravljani mediji.”

Bivši američki predsjednik Barack Obama napisao je na X-u: „Nakon godina prigovaranja na tzv. cancel kulturu, sadašnja je administracija podigla sve na novu i opasnu razinu, rutinski prijeteći regulatornim mjerama medijskim kućama osim ako ne ušutkaju ili otpuste novinare i komentatore koji im se ne sviđaju. To je upravo ona vrsta državne prisile koju je Prvi amandman zamišljen spriječiti, a medijske se kuće moraju početi odupirati, umjesto da kapituliraju.”