Trump: 'Putin me doista razočarao'

Donald Trump izjavio je: „Putin me doista razočarao“, dok je američki predsjednik govorio zajedno sa Sirom Keirom Starmerom u rezidenciji Chequers. Premijer je rekao da je Vladimir Putin „pokazao svoje pravo lice“ posljednjih dana, dodavši da je potrebno izvršiti „pritisak“ na ruskog predsjednika.

Govoreći o situaciji u Gazi, gospodin Trump je poručio: „Jednostavno želim da svi taoci budu oslobođeni odmah.“ Američki predsjednik rekao je da se ne slaže sa Sirom Keirom oko palestinske države. Trump je izjavio kako je premijeru rekao da zaustavi ilegalne migracije i da „nije važno koristi li se pri tome vojska“. O ratu u Ukrajini rekao je: „Vrlo sam razočaran što ga još nismo okončali... Moje najveće razočaranje... ali nadam se da ćemo vam uskoro donijeti dobre vijesti.“

Na pitanje osjeća li simpatije prema Lordu Mandelsonu, koji je smijenjen zbog povijesnih veza s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom, predsjednik je kratko odgovorio: „Ne poznajem ga.“ Trump je istaknuo da je veza između SAD-a i Ujedinjenoga Kraljevstva jedinstvena i neusporediva, te je opisao Sira Keira kao „žilavog pregovarača“. Ranije toga dana premijer je rekao da je to „veliki dan za posebno partnerstvo“, kada su se dvojica čelnika sastala s gospodarstvenicima u njegovu ladanjskom imanju u Buckinghamshireu, prenosi Sky News.

Dvojica su vođa potpisala sporazum o tehnološkom blagostanju, kojim se predviđa značajno ulaganje američkih tehnoloških tvrtki u Ujedinjeno Kraljevstvo, a što će pomoći razvoju njegovih sposobnosti u području umjetne inteligencije (AI). Sir Keir također je istaknuo izgledne investicije u vrijednosti od 150 milijardi funti koje bi u Ujedinjeno Kraljevstvo trebale stići od velikih američkih kompanija poput Palantira i Blackstonea, što je dio šireg paketa od 250 milijardi funti za koji dužnosnici tvrde da će koristiti objema stranama.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo dogovorili su i planove za tješnju suradnju na području nuklearne energije, pri čemu je Trump naglasio da AI podatkovni centri „zahtijevaju mnogo električne energije“. U srijedu navečer, tijekom svojeg državnog posjeta, Trump i prva dama Melania Trump počašćeni su raskošnom državnom večerom u dvorcu Windsor, kojoj je domaćin bio kralj. Istoga dana u dvorcu je priređen i niz vojnih svečanosti, no javnost nije bila pozvana.