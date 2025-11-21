Ovo je svih 28 točaka plana za kraj rata u Ukrajini

Otkriven je sadržaj svih 28 točaka plana za okončanje rata u Ukrajini. Prema tom planu, u koji je Axios imao uvid, Kijev bi bio prisiljen predati dodatni teritorij na istoku, ograničiti veličinu svoje vojske i pristati da nikada neće ući u NATO. Visoki dužnosnik Bijele kuće priznao je da plan "nije lak“ za Ukrajinu, ali je dodao da SAD vjeruje da rat mora završiti te da će Ukrajina, ako se ne okonča, vjerojatno izgubiti još više teritorija.

Plan je izradio Steve Witkoff, izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, uz doprinos državnog tajnika Marca Rubija i Trumpova zeta Jareda Kushnera. Witkoff se, također, konzultirao s ruskim izaslanikom Kirillom Dmitrievom. Dmitriev je za Axios rekao da je optimističan jer osjeća "da se ruski stav stvarno čuje“, za razliku od prethodnih pokušaja. Nakon susreta s Dmitrievom, Witkoff i Kushner su plan raspravili i s Rustemom Umerovim, savjetnikom ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog.

Tajnik vojske SAD-a Dan Driscoll predao je Zelenskom plan u pisanom obliku u četvrtak. Nakon toga, Zelenski je rekao da je spreman voditi razgovore o planu s Trumpom i njegovim timom. Naime, Zelenski je plan opisao kao američku "viziju“, ali ne i konačnu ponudu. Rekao je da je Ukrajina bila jasna po pitanju svojih crvenih linija i da će dati svoj doprinos kako bi plan bio "stvarno smislen“. Plan uključuje neke prijedloge koje je Ukrajina do sada više puta odbijala.

Američki dužnosnik potvrdio je da administracija vidi plan kao "živi dokument“ koji se može mijenjati na temelju razgovora sa svim uključenim stranama. Dužnosnik tvrdi da je Ukrajina pozitivno reagirala na mnoge točke tijekom pregovora. "Ulazimo u ozbiljan napor da pronađemo rješenje koje će okončati rat u Ukrajini, na isti način na koji smo okončali rat u Gazi. Vjerujemo da ovaj plan nije lak, ali je dobar za Ukrajinu“, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće. U nastavku prenosimo 28 točaka trenutnog američkog plana.

Potvrdit će se suverenitet Ukrajine. Bit će sklopljen sveobuhvatni sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i Europe. Sve nejasnoće posljednjih 30 godina smatrat će se riješenima. Očekuje se da Rusija neće napasti susjedne zemlje i da se NATO neće dalje širiti. Bit će vođen dijalog između Rusije i NATO-a, uz posredovanje Sjedinjenih Država, kako bi se riješila sva sigurnosna pitanja i stvorili uvjeti za deeskalaciju radi osiguranja globalne sigurnosti te povećanja mogućnosti suradnje i budućeg gospodarskog razvoja. Ukrajina će dobiti pouzdana sigurnosna jamstva. Veličina Oružanih snaga Ukrajine bit će ograničena na 600.000 pripadnika. Ukrajina pristaje u ustav unijeti da neće ući u NATO, a NATO pristaje u svoje statute unijeti odredbu da Ukrajina neće biti primljena u budućnosti. NATO pristaje da neće stacionirati trupe u Ukrajini. Europski borbeni avioni bit će stacionirani u Poljskoj. Jamstvo SAD-a: SAD će dobiti naknadu za jamstvo; Ako Ukrajina napadne Rusiju, izgubit će jamstvo; Ako Rusija napadne Ukrajinu, osim odlučnog koordiniranog vojnog odgovora, sve globalne sankcije bit će ponovno uvedene, priznanje novog teritorija i svi ostali benefiti ovog dogovora bit će opozvani; Ako Ukrajina bez razloga lansira raketu na Moskvu ili Sankt Peterburg, sigurnosno jamstvo smatrat će se nevažećim. Ukrajina ispunjava uvjete za članstvo u EU i dobit će kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu dok se to razmatra. Snažan globalni paket mjera za obnovu Ukrajine, uključujući, ali ne ograničavajući se na: Stvaranje Fonda za razvoj Ukrajine za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, podatkovne centre i umjetnu inteligenciju. Sjedinjene Države surađivat će s Ukrajinom na zajedničkoj obnovi, razvoju, modernizaciji i upravljanju ukrajinskom plinskom infrastrukturom, uključujući cjevovode i skladišta. Zajednički napori za rehabilitaciju ratom pogođenih područja radi obnove, rekonstrukcije i modernizacije gradova i stambenih područja. Razvoj infrastrukture. Eksploatacija minerala i prirodnih resursa. Svjetska banka razvit će poseban paket financiranja za ubrzanje tih napora. Rusija će biti reintegrirana u globalno gospodarstvo: Ukidanja sankcija bit će raspravljana i dogovorena u fazama i po pojedinačnim slučajevima. Sjedinjene Države sklopit će dugoročni sporazum o gospodarskoj suradnji za uzajamni razvoj u područjima energije, prirodnih resursa, infrastrukture, umjetne inteligencije, podatkovnih centara, projekata vađenja rijetkih zemnih metala na Arktiku i drugih uzajamno korisnih korporativnih prilika. Rusija će biti pozvana da se ponovno pridruži G8. Zamrznuta sredstva bit će korištena na sljedeći način: 100 milijardi dolara zamrznute ruske imovine bit će uloženo u napore pod vodstvom SAD-a za obnovu i ulaganje u Ukrajinu; SAD će dobiti 50 % profita od tog pothvata. Europa će dodati 100 milijardi dolara kako bi se povećao iznos dostupan za rekonstrukciju Ukrajine. Zamrznuta europska sredstva bit će odmrznuta. Preostali dio zamrznute ruske imovine bit će uložen u američko-ruske zajedničke projekte u određenim područjima. Taj fond bit će usmjeren na jačanje odnosa i povećanje zajedničkih interesa kako bi se stvorio snažan poticaj da se ne vrati u sukob. Bit će osnovana zajednička američko-ruska radna skupina za sigurnosna pitanja radi promicanja i osiguranja poštivanja svih odredbi ovog sporazuma. Rusija će u zakon unijeti svoju politiku nenapadanja prema Europi i Ukrajini. Sjedinjene Države i Rusija dogovorit će produljenje važenja ugovora o neširenju i kontroli nuklearnog oružja, uključujući Ugovor START I. Ukrajina pristaje biti nenuklearna država u skladu s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Nuklearna elektrana Zaporižja bit će pokrenuta pod nadzorom IAEA-e, a proizvedena električna energija bit će podijeljena podjednako između Rusije i Ukrajine - 50:50. Obje zemlje obvezuju se provoditi obrazovne programe u školama i društvu usmjerene na promicanje razumijevanja i tolerancije prema različitim kulturama te eliminaciju rasizma i predrasuda: Ukrajina će usvojiti pravila EU-a o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezičnih manjina. Obje zemlje dogovorit će ukidanje svih diskriminatorskih mjera i jamčenje prava ukrajinskih i ruskih medija i obrazovanja. Sva nacistička ideologija i aktivnosti moraju biti odbačeni i zabranjeni. Teritoriji: Krim, Luhansk i Donjeck bit će priznati kao de facto ruski, uključujući i od strane Sjedinjenih Država. Herson i Zaporižje bit će zamrznuti duž linije dodira, što će značiti de facto priznanje duž linije dodira. Rusija će se odreći ostalih dogovorenih teritorija koje kontrolira izvan pet regija. Ukrajinske snage povući će se iz dijela Donjecke oblasti koji trenutno kontroliraju, a ta zona povlačenja smatrat će se neutralnom demilitariziranom tampon-zonom, međunarodno priznatom kao teritorij koji pripada Ruskoj Federaciji. Ruske snage neće ulaziti u tu demilitariziranu zonu. Nakon dogovora o budućim teritorijalnim aranžmanima, i Ruska Federacija i Ukrajina obvezuju se da ih neće mijenjati silom. Sva sigurnosna jamstva neće vrijediti u slučaju kršenja ove obveze. Rusija neće sprječavati Ukrajinu u korištenju rijeke Dnjepar za komercijalne aktivnosti, a bit će postignuti dogovori o slobodnom prijevozu žitarica preko Crnog mora. Bit će osnovan humanitarni odbor za rješavanje preostalih pitanja: Svi preostali zarobljenici i tijela bit će razmijenjeni po principu "svi za sve“. Svi civilni zatočenici i taoci bit će vraćeni, uključujući djecu. Bit će proveden program ponovnog ujedinjenja obitelji. Bit će poduzete mjere za ublažavanje patnji žrtava sukoba. Ukrajina će održati izbore u roku od 100 dana. Sve strane uključene u ovaj sukob dobit će potpunu amnestiju za svoje postupke tijekom rata i složit će se da neće podnositi nikakve zahtjeve niti razmatrati ikakve prigovore u budućnosti. Ovaj sporazum bit će pravno obvezujući. Njegovo provođenje nadzirat će i jamčiti Vijeće za mir na čelu s predsjednikom Donaldom J. Trumpom. Za kršenja će biti uvedene sankcije. Nakon što sve strane pristanu na ovaj memorandum, primirje će stupiti na snagu odmah nakon što se obje strane povuku na dogovorene točke radi početka provedbe sporazuma.