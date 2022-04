Američki institut za ratovanje objavio kako sada ide Rusima: Nemaju novih kapaciteta za jače napade

Ruske snage u Ukrajini se u zadnje vrijeme koncentriraju na istočni dio Ukrajine. Više puta su ruski dužnosnici najavljivali da su pokrenuli drugu fazu "specijalne vojne operacije" u Ukrajini i da se sada fokusiraju na regiju Donbas. No, kako im doista ide ovih dana na terenu? Američka organizacija Institut za proučavanje ratovanja (ISW) objavila je jučer detaljnu analizu trenutnog stanja na bojištima diljem Ukrajine.

"Ruske snage ostvarile su manja prodiranja u nastavku njihovih napada na području istočne Ukrajine. Osvojili su nekoliko manjih gradova i nastavili su pomicati crtu bojišnice prema gradovima Rubižne i Popasna. Rusi nisu ostvarili nikakva veća napredovanja niti su demonstrirali neke nove kapacitete za više paralelnih ozbiljnijih napada", stoji u novoj analizi ISW-a.

Ipak, ističe se da ruske trupe nastavljaju s jakim napadima koristeći tešku artiljeriju i potporu iz zraka. Također, ruske snage i dalje sve više izguruju ukrajinske snage na području čeličane Azovstal u Mariupolju. Ovaj američki institut također očekuje da će Rusi objaviti pobjedu u Mariupolju najkasnije za Dan pobjede 9. svibnja.

