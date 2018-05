Američki Gap ispričao se Kinezima zbog ove majice

Američki proizvođač odjeće Gap ispričao se zbog prodaje majica s "pogrešnom kartom" Kine, koja ne obuhvaća teritorije poput Tibeta i Tajvana na koje Kina polaže pravo.

Fotografija majice objavljena je na popularnoj kineskoj društvenoj mreži Weibo gdje je naišla na stotine pritužbi, prenosi BBC.

Gap je objavio da poštuje suverenost Kine te da će provesti rigoroznu reviziju kako bi se spriječilo ponavljanje incidenta.

American clothing retailer @Gap on Monday apologized for printing incomplete Chinese map on T-shirts for sales outside #China, said the brand respects China's sovereignty and territorial integrity pic.twitter.com/uHJoLnpmr6