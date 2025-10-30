Ukrajinski ključni grad pred padom: Bukte žestoke ulične borbe, situacija je kritična

U Pokrovsku, ključnom ukrajinskom uporištu u Donjeckoj regiji, bukte žestoke ulične borbe nakon što su ruske trupe prodrle u grad nakon gotovo godinu dana opsade. Ako Rusija preuzme kontrolu nad Pokrovskom, stekla bi strateški važnu odskočnu točku za daljnje napredovanje na istoku Ukrajine, piše The New York Times.

Predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da je oko 200 ruskih vojnika ušlo u grad, dok ukrajinski vojnici smatraju da je stvarni broj znatno veći. Ruske trupe drže položaje na jugu grada i napreduju prema sjeveru, a ulične borbe se sada odvijaju u mnogim dijelovima grada, pokazuju karte DeepStatea.

Pokrovsk je bio ključna prepreka ruskim napadima. Grad je prije rata imao oko 60.000 stanovnika i nalazi se na važnoj cesti koja povezuje nekoliko gradova čineći posljednji obrambeni luk pod ukrajinskom kontrolom. Pad grada približio bi Rusiju ostvarenju cilja zauzimanja cijele regije Donjecka.

Ukrajinske snage suočavaju se s ozbiljnim izazovima, nedostatkom vojnika, stalnim napadima dronovima i pokušajima ruskih jedinica da grad infiltriraju malim pješačkim skupinama. Ruske trupe također koriste civilnu odjeću kako bi se skrivale među stanovništvom, čime dodatno otežavaju obranu grada.

„Te male skupine su poput igala, jedna ubod ne boli puno, ali kad ih je mnogo, posljedice su vrlo tužne“, rekao je Bohdan Yanush, ukrajinski zapovjednik. Ukrajinska vojska brine da ruske snage sada pokušavaju opkoliti vojnike istočno od Pokrovska. Ako se obrana ne ojača, grad bi mogao pasti, što bi Rusiji omogućilo jačanje njihovih tvrđava i pritisak na Kijev u pregovorima o teritorijalnim ustupcima.