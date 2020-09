Američka postrojba za univerzum dobila je prvi zadatak: spriječiti Irance u hakiranju satelita

Zamisao Donalda Trumpa o stvaranju američkih svemirskih snaga bila je dočekana s podsmijehom, pogotovo zato što je znak te nove postrojbe jako nalikovao na – Zvjezdane staze. No, američkog predsjednika ne treba podcjenjivati u njegovim namjerama, ovih dana Space Force doživio je i svoj prvi borbeni raspored. No, ne na Međunarodnoj svemirskoj postaji, Mjesecu ili Marsu, nego u arapskoj pustinji.

ila od 20 zrakoplovaca smjestila se u katarsku zračnu bazu Al-Udeid i tako su obilježili ne samo svoj prvi borbeni raspored negdje u tuđini nego i potvrdu uspostave šeste grane američkih oružanih snaga.

Strah i od Rusa i Kineza

Uz pješaštvo, mornaricu, marince, obalnu stražu, zrakoplovstvo sada su tu i svemirske snage. I to je prvi put nakon ustanovljenja ratnog zrakoplovstva 1947. godine da su Amerikanci proglasili još jednu granu svoje vojske. Po nekima je prvi svemirski rat prošao već odavno. Bila je to Pustinjska oluja, odnosno protjerivanje iračkih snaga iz Kuvajta 1991. kada se prvi put u povijesti masovno koristio Global positioning system, odnosno GPS. Za neke i pretjerano jer je riječ o sustavu koji je lako omesti. I upravo je to jedan od zadataka Space Forcea, onemogućenje stranih sila, poglavito Irana u pokušajima da ometaju, hakiraju ili onesposobe američke satelite.

– Počinjemo gledati druge nacije koje se iznimno agresivno pripremaju za prenošenje vojnih sukoba u svemir. Moramo postići konkurentnost u toj sferi kako bismo se mogli obraniti i zaštititi nacionalne interese – rekao je pukovnik Todd Benson, zapovjednik skupine američkih vojnika raspoređenih u arapskoj pustinji.

Upravo je u bazi Al-Udeid ranije ovog mjeseca prvih 20 američkih svemirskih vojnika prisegnulo novoj grani američkih oružanih snaga. Trump je predvidio da ove snage koje će upravljati satelitima, pratiti pokrete snaga neprijateljski nastrojenih prema Americi te pokušati izbjeći sukobe u samom svemiru, dosegnu 16.000 ljudi, no mnogima bode oči predviđeni budžet koji bi za 2021. godinu trebao biti čak 15,4 milijardi dolara. Tako da se i ovo smatra nekom propagandom za predstojeće izbore. Sam Benson odbio je izravno imenovati o kojim se točno neprijateljskim snagama radi, no ako su prvi američki “svemirski vojnici” smješteni u arapskoj pustinji, jasno je da je to Iran, koji je ostao praktički jedina zemlja s kojom je SAD u izravnom konfliktu, iako ne još i vojnom.

Sasvim je sigurno u Pentagonu zabrinutost izazvala vijest da je Iranska revolucionarna garda lansirala svoj prvi satelit koji je navodno dio tajnog vojnog svemirskog programa. Prije je već američka administracija nametnula sankcije iranskoj svemirskoj agenciji koja, opet navodno, pod krinkom razvoja satelita zapravo razvija balističke rakete. Dalje, jasno je da su tu i Rusija i Kina. Nedavno je bilo objavljeno da je Rusija uspješno isprobala svoje svemirsko oružje i to u neposrednoj blizini jednog američkog satelita, a objavili su i da Moskva “polaže ekskluzivno pravo na Veneru”.

FOTO Zabilježen je trenutak kad je ovog ljeta iznad Zagreba preletjela Međunarodna svemirska postoja

A Kina je donedavno imala skoro potpunu dominaciju u neprobojnoj, kvantnoj komunikaciji. Američki ministar obrane Mark Esper ustvrdio je da Rusija i Kina doista razvijaju takva oružja koja mogu onesposobiti američke satelite, između ostalih i raspršivanjem krhotina kojima mogu onesposobljavati mobilnu komunikaciju i sustave za prognozu vremena, ali i američke dronove, mlažnjake, nosače zrakoplova pa i sustave kontrole atomskog naoružanja. Sve to dovoljan je razlog da se počne vjerovati u to da će svemir sve više i više postajati prostorom nadmetanja svjetskih supersila. Pogotovo zato što je američka vojska jako ovisna o satelitskoj komunikaciji, navigaciji i globalnom sustavu upozorenja na rakete.

Česti gubitak komunikacija

Prema američkim tvrdnjama, Iran već koristi takve tehnologije u krugu oko Hormuškog tjesnaca gdje posade brodova koji kroz njega prolaze tvrde da dolazi do čestih razdoblja neobjašnjivog pada komunikacija. Ali, Iran sličnu tehnologiju sigurno koristi i u blokiranju signala medijskih postaja neprijateljskih zemalja koje bi imale dosega u toj zemlji.

Ovako svi mediji ostaju pod kontrolom države. Problem nije što Iran to može, jer nije riječ o tehnološki osobito zahtjevnom pothvatu, nego je problem skala na kojoj to čini, veličina prostora, što upućuje na to da Iran ima i ozbiljniju tehnologiju. Čim su čuli za dolazak novih snaga u njihovu blizinu, Iranci su upozorili da će odgovoriti na svaki pokušaj agresije. Amerikanci tako mogu tvrditi da nisu oni krivi za dalju militarizaciju svemira, već je novi vid oružanih snaga osnovan samo zato da bi branio američke interese.

– Voljeli bismo vidjeti miran svemir. Ponašanje drugih zapravo nas je natjeralo na ovo – rekao je Benson.

Na kraju i Rusi su formalizirali takvo svoje djelovanje kroz “Kosmičkaju vojsku Rosije”, Kinezi već više od pet godina i to kao petu granu svoje vojske.