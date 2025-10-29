Amazon će ukinuti oko 14.000 radnih mjesta diljem svijeta i to zbog AI-ja

Amazon je službeno objavio da će ukinuti oko 14.000 radnih mjesta diljem svijeta. Tvrtka navodi da se mora "organizirati' kako bi što brže iskoristila potencijal umjetne inteligencije. Beth Galetti, viša potpredsjednica za ljudske resurse, u internoj poruci zaposlenicima napisala je da će taj potez učiniti Amazon "još jačim" jer će resurse preusmjeriti na ključne uloge i potrebe kupaca. Istaknula je da AI omogućuje bržu inovaciju nego ikad prije.

"Uvjereni smo da se moramo organizirati vitkije, s manje slojeva i više vlasništva, kako bismo se što brže kretali prema našim kupcima i poslovanju", poručila je Galetti. Tvrtka je u srpnju objavila snažne rezultate za drugo tromjesečje. Prihodi su porasli 13 % na 167,7 milijardi dolara što je iznad očekivanja analitičara. Unatoč tome, Galetti je priznala da će dio zaposlenika dovesti u pitanje rezove u vrijeme dobrog poslovanja. Amazon zapošljava više od 1,5 milijuna ljudi u skladištima i uredima širom svijeta, od čega oko 350.000 uključuje menadžere, programere i prodajne stručnjake, piše BBC.

Tvrtka je obećala da će "naporno raditi" na podršci svim zaposlenicima čije pozicije budu ukinute. Prioritet je unutarnja preraspodjela na druge uloge unutar Amazona. Oni koji ne budu mogli biti zadržani dobit će otpremninu i tranzicijsku pomoć.

Ben Barringer, tehnološki analitičar u Quilter Cheviotu, kaže da Amazonovi rezovi odražavaju globalni trend. "Već vidimo kako se radna mjesta u razvoju softvera gube zahvaljujući AI alatima. Velike tvrtke će restrukturirati radnu snagu, a gubici poslova su neizbježni", kazao je. Ranija izvješća govorila su o mogućem otpuštanju čak 30.000 radnika, no Amazon je potvrdio nižu brojku od 14.000.