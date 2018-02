Okrenimo se budućnosti, prestanimo se baviti onime što je već proteklo ispod Savskog mosta

U 104. epizodi Podcast Inkubatora kod Marka Petraka je gostovala SDP-ova političarka i stručnjakinja za odnose s javnošću Aleksandra Kolarić.

Kolarić se osvrnula na stanje u svojoj stranci za koji vjeruje da nije dobro i da je posljednjih godina obilježeno unutarstranačkim sukobima i podjelama. “Stranka se bavi sama sobom, a ne bavi se građanima i njihovim problemima. I to moramo promijeniti”, rekla je Kolarić u Podcastu.

“Ono gdje je slabost moje stranke, to je nažalost da nam je okrhnuta politička vjerodostojnost koja je glavni adut u politici. Ako toga nema i ako je to oštećeno i okrhnuto, kao u našem slučaju, onda se gube glasači ili ostaju kod kuće na izborima. Nedostatak političke vjerodostojnosti ne obilježava samo ovo vodstvo, oni su je naslijedili i očito se ne znaju s time nositi. Ali dominantno je posljedica proteklih osam godina. To je ključan problem iz kojeg onda proizlazi to da se nismo bavili problemima građana, nego smo se bavili sami sobom. Mi ne nudimo dovoljno kvalitetna rješenja za njihove probleme”, priznaje Kolarić.

Kolarić vjeruje da je Zagreb sjajan početak za revitalizaciju stranke koja je i dalje duboko podijeljena klanovskim sukobima. I baš zato se odlučila kandidirati za čelnicu zagrebačkog SDP-a. Među protukandidatima se ističe ime Gordana Marasa…

“Vjerujem da je sada vrijeme da se stranka u cijelosti, kao i zagrebački SDP, okrenu budućnosti i da se ne bavimo više onime što je već proteklo ispod Savskog mosta. Stranka je razjedinjena klanovskim sukobima. To se vidi i prema medijskim objavama, a mi koji smo na terenu to osjetimo. Od 10. mjeseca razgovaram s članovima u Zagrebu i vidljivo je da postoje dvije ili čak više klanovskih struja. I u Zagrebu i u ostatku Hrvatske. Ako ne prestanemo s time, ako ne prestanemo s kandidatima koji su zapravo klanovski kandidati, nama nema budućnosti, rekla je.

SDP-ovka vjeruje da je vrijeme za nove ljudi jer oni koji su bili uzrok problema, ne mogu biti ujedno i rješenje. No, za razliku od prijašnje prakse zbog koje je i sama izbačena iz stranke, zalaže se da se svima omogući političko djelovanje.

“Za njih sve mora biti mjesta u stranci, treba im omogućiti političko djelovanje. Ali to ne znači da su oni rješenje za budućnost SDP-a. Naravno da nisu. Ja to pojednostavim i kažem da oni koji su bili uzrok problema u stranci i kod građana, ne mogu biti dio rješenja. A posebno ne mogu biti kreatori novih politika. Netko tko je član gradskog predsjedništva, tko je bio na gomili rukovodećih funkcija, netko tko je bio dva ili više mandata u Saboru, netko tko je bio član predsjedništva stranke na nacionalnoj razini, taj ne može biti i nije rješenje za grad Zagreb. Prepoznat će se oni na koji se ovo odnosi. Da su oni imali političku vjerodostojnost, mi se niti ne bi našli u ovoj situaciji”, žestoka je Kolarić.