Aktivisti tvrde da je Greta Thunberg zlostavljana u Izraelu

Oko 137 aktivista koje je Izrael priveo zbog sudjelovanja u flotili čiji je cilj bila dostava humanitarne pomoći Gazi, nakon deportacije pristiglo je u Tursku u subotu, a dvoje aktivista tvrdi da je Greta Thunberg zlostavljana tijekom pritvora. Izrael nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o novim optužbama, no ministarstvo vanjskih poslova ranije je izvješća o tome da su zatvorenici bili zlostavljani opisalo kao "potpune laži". Među aktivistima koji su sletjeli u zračnu luku u Istanbulu bilo je 36 turskih državljana, kao i građana SAD-a, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Alžira, Maroka, Kuvajta, Libije, Malezije, Mauretanije, Švicarske, Tunisa i Jordana, rekli su izvori turskog ministarstva vanjskih poslova.

Dvoje aktivista, Maležanka Hazwani Helmi te Amerikanac Windfield Beaver, rekli su Reutersu u zračnoj luci da su svjedočili zlostavljanju Grete Thunberg, rekavši da je odgurivana i da je bila primorana ogrnuti se izraelskom zastavom. "Bila je to katastrofa. Tretirali su nas kao životinje", rekao je Helmi (28), dodavši da zatvorenici nisu dobili čistu hranu i vodu te da su im zaplijenjeni lijekovi i potrepštine. Beaver (43), rekao je da je Thunberg "užasno tretirana" te da je "iskorištena za propagandu", opisujući kako je ugurana u jednu prostoriju dok je pristizao izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir.

Izrael se suočava s međunarodnom osudom nakon što je njihova vojska presrela oko 40 brodova flotile koja je nosila humanitarnu pomoć Gazi te je zatvorila više od 450 aktivista. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je na X-u da su svi aktivisti "sigurno i dobra zdravlja", dodavši da žele dovršiti preostale deportacije "što je prije moguće". U odvojenoj objavi na X-u, ministarstvo je osudilo neke članove flotile za "namjerno opstruiranje" deportacijskog procesa, unatoč tome što nisu pružili dokaze za to.

Prema Adalahu, izraelskoj skupini koja pruža pravnu pomoć članovima flotile, nekim zatvorenicima zanijekan je pristup odvjetnicima, vodi, lijekovima i toaletima. Također su bili "primorani klečati zavezanih ruku barem pet sati, nakon što su neki sudionici počeli uzvikivati 'Slobodna Palestina', rekao je Adalah. Izrael niječe takve optužbe. "Sve tvrdnje Adalaha su potpune laži. Naravno, svim zatvorenicima omogućen je pristup vodi, hrani i toaletima; nije im zabranjen pristup odvjetnicima te su njihova prava u potpunosti ispoštovana", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Reutersu.