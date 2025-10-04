Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAUSTAVLJENI BRODOVI S HUMANITARNOM POMOĆI

Hrvatska kapetanica 'dobro i na sigurnom' nakon presretanja flotile i uhićenja

REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
04.10.2025.
u 22:40

Hrvatska pravnica Miljanović nalazila se na brodu Shireen, nazvanog po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine

Morana Miljanović, hrvatska kapetanica jednog od 50 brodova koji su nastojali dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, dobro je te se nalazi na sigurnom, izvijestila je u subotu navečer Inicijativa za slobodnu Palestinu. Izraelska vojska presrela je brodove te uhitila članove njihovih posada, a u subotu je deportirala 137 osoba dok se deseci još uvijek nalaze pritvoreni. "Morana je dobro, na sigurnom je. Javit ce se kad bude u prilici", odgovorila je Inicijativa za slobodnu Palestinu na upit Hine.

Hrvatska pravnica Miljanović nalazila se na brodu Shireen, nazvanog po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. Riječ je o brodu s kojeg se pruža pravna podrška brodovima flotile. Miljanović u subotu navečer nije bila dostupna za komentar.

Istovremeno su u brojnim europskim gradovima, poput Barcelone, Rima i Dublina, stotine tisuća ljudi izašle na ulice prosvjedujući protiv uhićenja međunarodne flotile Global Sumud, poznate kao "Flotila slobode". Inicijativa za slobodnu Palestinu najavila je prosvjed za subotu 18. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. "Izrael je proveo čin terorizma prema državljanima drugih država. Riječ je o povredi suvereniteta država pod čijom zastavom brodovi plove", priopćila je ta platforma.

Ranije je navela da izraelska vojska nezakonito upada na brodove u međunarodnim vodama. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da niti jedan brod neće doći do Pojasa Gaze, a humanitarnu misiju koja je krenula iz luka Španjolske, Italije, Grčke i Tunisa nazvalo je "provokacijom".

FOTO Viteški turniri, suđenje coprnici, baklje, glazba i kuhinja: Ovog vikenda Medvedgrad se vraća u srednji vijek, pogledajte prizore
1/30
Ključne riječi
brodovi Izrael humanitarna pomoć Gaza Palestina Morana Miljanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još