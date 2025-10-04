Hrvatska kapetanica 'dobro i na sigurnom' nakon presretanja flotile i uhićenja

Morana Miljanović, hrvatska kapetanica jednog od 50 brodova koji su nastojali dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, dobro je te se nalazi na sigurnom, izvijestila je u subotu navečer Inicijativa za slobodnu Palestinu. Izraelska vojska presrela je brodove te uhitila članove njihovih posada, a u subotu je deportirala 137 osoba dok se deseci još uvijek nalaze pritvoreni. "Morana je dobro, na sigurnom je. Javit ce se kad bude u prilici", odgovorila je Inicijativa za slobodnu Palestinu na upit Hine.

Hrvatska pravnica Miljanović nalazila se na brodu Shireen, nazvanog po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. Riječ je o brodu s kojeg se pruža pravna podrška brodovima flotile. Miljanović u subotu navečer nije bila dostupna za komentar.

Istovremeno su u brojnim europskim gradovima, poput Barcelone, Rima i Dublina, stotine tisuća ljudi izašle na ulice prosvjedujući protiv uhićenja međunarodne flotile Global Sumud, poznate kao "Flotila slobode". Inicijativa za slobodnu Palestinu najavila je prosvjed za subotu 18. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. "Izrael je proveo čin terorizma prema državljanima drugih država. Riječ je o povredi suvereniteta država pod čijom zastavom brodovi plove", priopćila je ta platforma.

Ranije je navela da izraelska vojska nezakonito upada na brodove u međunarodnim vodama. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da niti jedan brod neće doći do Pojasa Gaze, a humanitarnu misiju koja je krenula iz luka Španjolske, Italije, Grčke i Tunisa nazvalo je "provokacijom".