Štern: Treba reći kako su radnici iz Filipina produktivniji od domaćih radnika

Gostujući u emisiji Večernji TV bivši hrvatski ministar gospodarstva i poduzetnik Davor Štern, koji je godinama uključen u posao s naftom, govorio je o sankcijama SAD prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) radi ruskog udjela u vlasništvu. To će, prema prvim procjenama, dovesti i do gubitka JANAF-a od oko 18 milijuna eura do kraja ove godine. Šterne je rekao kako je se i očekivalo uvođenje sankcija kao i da mu je čudno što vlasnici već ranije nisu pronašli način kako da riješe problem. -JANAF je stara dobra hrvatska firma s kojom se upravljalo dobro. Imali su godine dobrog poslovanja tako da vjerujem da je ostala i neka neraspodijeljena dobit tako da tih 18 milijuna eura neće poljuljati poslovanje tvrtke – rekao je Štern.

Dodao je i kako je NIS iznimno važan klijent JANAF-a dok je za prozivke iz Mađarske o previsokim tarifama i nekakvom ratnom profiterstvu rekao da su čisti politički igrokaz. -Ako je tko ratni profiter onda je to Mađarska koja već tri godine nabavlja rusku naftu preko naftovoda Družba i koristi je u svojim rafinerijama. Ruska nafta je i dalje jeftina – rekao je Štern koji očekuje kako će se Donald Trump i SAD poslije zaustavljanja sukoba u Gazi sada više posvetiti tome da dođe i do mira između Rusije i Ukrajine.

Podsjetio je kako je godinama radio u Rusiji te da je Ruse teško zastrašiti, odnosno da što ih se više pokušava zaplašiti da oni postaju tvrđi što se, kako je rekao, potvrdilo do sada i više puta u povijesti.

Na upit o prijedlogu da NIS kupi Hrvatska Štern je rekao kako je to gotovo nemoguće te da vlasnici iz Rusije nisu jedini vlasnik NIS-a. Kazao je i kako je tu pitanje žele li Rusi uopće prodati NIS i žele li ga prodati Hrvatskoj kao i što zapravo želi Srbija ali i treba li to Hrvatskoj. Dodao je i kako je upitno ima li Hrvatska novca za takvu kupovinu.

Kao prijedlog da se premoste trenutne sankcije Štern predlaže da se naftni derivati iz Hrvatske putem željeznice izvoze u Srbiju dok se ne sredi situacija. Govorio je i o interesu Mađara da preuzmu udio u JANAF-u rekavši kako je to strateška tvrtka za Hrvatsku i da on osobno nikad ne bi dozvolio da netko preuzme dio vlasništva nad JANAF-om. Govorio je i o prijedlogu da Hrvatska u svoje vlasništvo vrati INA-u napominjući kako je prvi korak prodaje INA-e odrađen amaterski ali i da je ta tvrtka proteklih godina „očerupana do daske“ tako da je on niti ne bi otkupljivao. Štern je iznio ideju da Hrvatska osnuje svoju novu energetsku tvrtku koja bi bila Fenix INA-e na neki drugi način.

Za INA-ina naftna polja u Siriji, koja od 2012. godine nisu pod kontrolom INA-e, Štern je rekao kako su u njih od 1998. godine uloženi ogromni novci ali i da su godinama donosili veliku dobit. Prisjetio se kako je mjesečna zarada INA-e iz tih polja iznosila i oko 60 milijuna dolara.

-Hrvatska je kroz tih 13 godina, koliko ne može eksploatirati polja u Siriji, svakako izgubila jako puno. Ipak, treba vidjeti i koliko su ta polja tijekom godina stradala u ratnim sukobima. Isto tako treba vidjeti i kroz ugovore jesu li ta polja prodana MOL-u ili nisu, odnosno u čijem su vlasništvu – istakao je Štern.

Osvrnuo se i na trenutačnu energetsku situaciju u Europi rekavši kako Europa za sada ima dovoljno energije, a da je jedan od razloga tome i činjenica da je industrijska proizvodnja u Europi značajno pala tako da sada ima energije dovoljno. Ukazao je i na prednost LNG terminala za Hrvatsku rekavši kako sada Hrvatska ima dovoljno energije za zimu kao i da se sada više ne govori o podzemnim skladištima plina.

Malo je poznato kako je Štern od 1998. godine generalni počasni konzul Filipina koji su, kako je rekao, nekada bili egzotična država za većinu građana Hrvatske, a sada su država iz koje u Hrvatsku dolazi na tisuće radnika.

-Kada sam postao generalni počasni konzul Filipina u Hrvatskoj je živjelo 17 državljana Filipina, a danas ih je u Hrvatskoj oko 17.000 s tim da ih još oko 3.000 dolazi uskoro. Filipinci kažu kako je Hrvatska najbolji domaćin kojeg su imali. Njihov dolazak u Hrvatsku je krenuo skromno, preko radnika u po kojem hotelu, da bi došli do toga da danas imamo oko 650 agencija koje se bave zapošljavanjem stranih radnika – rekao je Štern.

Ukazao je i kako građani Hrvatske imaju određene predrasude prema stranim radnicima ali i da Filipinci u Hrvatskoj nisu imali većih problema. Podsjetio je i na neke države gdje su se prema njima odnosili kao prema roblju. Kao jedan od problema kod zapošljavanja stranih radnika spomenuo je i mišljenja nekih da su strani radnici u Hrvatskoj jeftiniji od domaćih radnika.

-To nije istina jer po zakonu strani radnik u Hrvatskoj ne može biti plaćen ispod zajamčenog minimalca. Tu treba dodati i to da se za strane radnike mora osigurati smještaj i hrana kao i avionske karte jednom godišnje koje nisu jeftine. Tu treba reći i kako su radnici iz Filipina produktivniji od domaćih radnika. U pripremi je i dolazak novih nekoliko stotina radnika iz Filipina koji bi radili u domovima za starije koji se otvaraju ili u kojima nema dovoljno zaposlenih. Isto tako radi se i na tome da radnici iz Filipina, koji planiraju dolazak u Hrvatsku, rade na tome da prije dolaska u Hrvatsku nauče nekoliko osnovnih hrvatskih pojmova kako bi se mogli sporazumjeti – rekao je Štern. Pohvalio je suradnju s hrvatskim institucijama te najavio čvršću povezanost hrvatskih institucija s institucijama iz Filipina.