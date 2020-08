Ako je alka mogla biti skromnija, neka budu i mladenci

Sinjanima je jučer vjerojatno bilo poprilično teško gledati Alku bez uobičajenog šušura. Mjerama Stožera civilne zaštite desetkovane tribine, maske i izostanak svečanog prijema kod alkarskog vojvode manifestaciju staru tri stoljeća učinile su gotovo neprepoznatljivom.

No, što je – tu je, valjalo je uzeti u obzir činjenicu da se Hrvatska početkom ove turističke sezone odlučila na novi pristup epidemiji koronavirusa. Potpuno se odustalo od ideje zabrana, a kontrola zaraze u velikoj je mjeri spuštena na individualnu odgovornost, dakle na odgovornost svakoga od nas. Procijenjeno je kako činjenica da se zaraza širi u klubovima u koje zalazi mladež nije razlog da se zatvore svi klubovi niti je širenje zaraze na nekim svadbama razlog da se zabrane sve svadbe. Umjesto toga, prate se kontakti onih koji su bili na zabavama na kojima se virus proširio.

Ovakav, prilično rizičan i hrabar pristup, zasad se pokazao vrlo dobrim izborom. Hrvatska je zbog njega kroz prošla dva mjeseca brojila više od pola milijuna stranih turista, a trenutačno ih je u našoj zemlji oko milijun. Uz sve to, dnevni broj novozaraženih zasad uspijevamo zadržati između 50 i 70, a brojke smo uspjeli vratiti na tu razinu i nakon proboja iznad 100 zaraženih u dva navrata. Zadržavanje ovih brojki pod kontrolom Hrvatskoj znači puno. I dok druge zemlje čiji se turizam u najvećoj mjeri oslanja na strane goste, poput Grčke ili Španjolske, bilježe potpuni potop sezone, Hrvatska je umjesto očekivanih 30 posto, na oko 50 posto prošlogodišnjeg turističkog prometa, što će nam itekako pomoći u suočavanju s ekonomskim udarom koji nam slijedi najesen.

No, za to je nužno da budemo odgovorni i suzdržimo se od nekih stvari koje smo ranije smatrali samorazumljivima. Čak i oni koji sumnjaju u realnu opasnost koronavirusa po ljudsko zdravlje trebali bi učiniti sve kako bismo izbjegli scenarij u kojem bi se ove brojke naglo pogoršale, a zemlja kliznula u novi “lockdown”. Pa ako je već i Alka, koja se trči dulje od 300 godina, ove godine mogla biti skromnija od dosadašnjih, možda ni budućim mladencima ne bi bilo loše razmisliti mora li njihovu vjenčanju nazočiti baš 500 ljudi ili bi sve to moglo biti i malo skromnije.

