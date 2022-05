Akcija USKOK-a u Splitu: Uhićen dvojac iz vrha policije, razotkrili ih razgovori s Josipom Rimac

Vlade Perkušić, aktualni načelnik PP Omiš i njegov kolega Ivan Lozić, nekadašnji načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinske i trenutno inspektor tog odjela koji su početkom veljače bili suspendirani sa svojih pozicija zbog sumnji u zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu uhićeni su u srijedu ujutro, piše Slobodna Dalmacija.

Da su ih uhitili djelatnici splitske Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Splita, potvrđeno je neslužbeno iz splitske policije, a kako doznaju novinari Slobodne Dalmacije istragu provodi i uhićenja je naložio zagrebački USKOK. Oba policijska službenika uhićeni su u srijedu rano ujutro u svojim domovima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Poodsjetimo, cijela je priča, po neslužbenim informacijama, započela kada su istražitelji, preslušavanjem tajno snimljenih razgovora Josipe Rimac, bivše kninske gradonačelnice i državne tajnice u sklopu afere Vjetroelektrane naišli na njen razgovor kojeg je vodila s Lozićem, a u kojem joj je on navodno obećao javljati detalje iz istrage koja se vodila protiv nje. Nakon što je splitskom policajcu izuzet mobitel kako bi se dodatno detaljno istražila njihova povezanost, pronađena je prepiska iz ožujka 2020. godine u kojoj Lozić svom kolegi iz Omiša šalje fotografiju dopisa postaje kojoj Perkušić zapovijeda.

U tom dopisu omiški policajci od Lozićeve supruge traže da dostavi podatke o tome tko je vozio njen automobil u prosincu 2019. godine u Lokvi Rogoznici kada je zabilježeno da je taj automobil za 30 do 50 kilometara na sat prekoračio dozvoljenu brzinu od 50 km na sat kroz naseljeno mjesto. Za taj je prekršaj po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisana kazna od tri od sedam tisuća kuna. Nakon što je vidio fotografiju, Perkušić svom kolegi šalje poruku u kojoj ga poučava da napiše da je golfa vozio ili netko tko je u inozemstvu jer mu se tad ne bi slao dopis ili netko tko je u međuvremenu umro.

Nakon toga nema podataka o bilo kakvom postupanju po tom dopisu, nema dokumenta s dostavljenim podacima Lozićeve umrle tete već je jedino utvrđeno da je u MUP-ovoj evidenciji navedeno da je baš umrla žena počinitelj prekršaja. A ona je umrla u veljači 2021. godine. Istražitelji su sumnjali i da je Perkušić i u svibnju 2020. godine, nakon primljenih fotografija obavijesti o počinjenom prekršaju u kojima se od Lozićeve supruge tražilo da dostavi podatke o vozaču njenog vozila koji je sredinom svibnja 2020. godine u Lokvi Rogoznici prekoračio dozvoljenu brzinu za 20 do 30 km više od dozvoljene za što je propisano tisuću kuna kazne, uslišio traženje svog kolege i "posušio" prijavu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Perkušić je, po USKOK-u, iako je znao da je Lozićeva supruga već u prosincu 2019. godine počinila prometni prekršaj koji je obustavljen zbog neistinitih podataka, za ovaj prekršaj izdao tek upozorenje. Spasio je tako suprugu svog kolege od dva negativna boda i uštedio joj tisuću kuna. Obrazložio je da je to lakši prekršaj i da počinitelj nije u posljednjih godinu dana počinio slične prekršaje iako to nije bila istina. Time je zlouporabio položaj i ovlasti posebice zato jer je za vlasnika vozila koji ne dostavi policiji vjerodostojne podatke o vozaču vozila u roku od 15 dana predviđena kazna zatvora od pet do 15 tisuća kuna pa je na ovaj način, po sumnjama istražitelja, oštećen i državni proračun.

Stavlja li se splitskim policajcima, osim ovoga, na teret još koji krimen - znat će se nakon što se USKOK i službeno oglasi.