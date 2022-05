Zekanovića danas policija u Saboru ispitala o vrećici s prahom. Za Večernji otkriva detalje razgovora

Nezavisnog saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića danas su u Saboru posjetila dva policijska inspektora kako bi od njega dobila iskaz o tome što se to nalazilo u plastičnoj vrećici s bijelim prahom s kojom je prošli tjedan, izvodeći svojevrsni performans, mahao sa saborske govornice govoreći da je vrećicu našao tijekom šetnje Pantovčakom, insinuirajući time da je predsjednik države Zoran Milanović ovisnik o drogama.

– Upravo su u Sabor došli policajci koji će uzeti iskaz zbog brašna koje sam donio prošlog tjedna u Sabor, s obzirom na sumnju gospodina na čelu države da je unutra bilo nešto što ne bi trebalo biti u Saboru – kazao je Zekanović u slobodnom govoru obrativši se potom glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek vezano uz Milanovićeve navode o njemu da su ga "vrećom novca" plaćali premijer Andrej Plenković i neki arapski investitori.

– Jeste li zadnjih dana otišli kod predsjednika Zorana Milanovića i uzeli od njega iskaz o transferima novca? – uputio je Zekanović pitanje glavnoj državnoj odvjetnici poručivši još: – Neka DORH radi svoj posao ili neka Zlata Hrvoj Šipek kaže da Milanović nije normalan i laže. Istražiti, procesuirati, zatvoriti ili staviti u ludnicu, nema treće mogućnosti.

U naknadnom razgovoru Zekanovića smo zamolili da nam točno opiše što se to i kako danas odvijalo u Saboru.

– Ma, u toj priči nema nikakvog "štofa". Radi se o razgovoru od 30 sekundi. Došla su dva vrlo susretljiva i simpatična policijska inspektora i pitala me što je to bilo u vrećici koju sam prošlog tjedna pokazao u Saboru. Rekao sam im da je unutra bilo brašno. Potom su me pitali još neke formalnosti, jesam li oženjen, gdje mi je prebivalište... I eto, to je bilo sve. S inspektorima sam se čuo telefonom već i prošli tjedan, no kako tada kada su me zvali nisam bio u Zagrebu, dogovorili smo se da danas dođu u Sabor pa ćemo porazgovarati jer oni taj razgovor moraju obaviti uživo. Smiješno je da se tako troše policijski resursi jer su ta dva inspektora danas potrošila vrijeme na nešto što je smiješno – kazao je Zekanović te se odmah opet nadovezao na glavnu državnu odvjetnicu.

– Policija je danas odradila svoj posao po nekoj prijavi, no ključno je da jedna druga institucija nije odradila apsolutno ništa, a radi se o DORH-u. Milanović je kao predsjednik države u nekoliko navrata istaknuo da DORH treba ispitati neke osobe jer on ima informacije i sumnje da te osobe između sebe transferiraju novac, a te su osobe Andrej Plenković, Hrvoje Zekanović i neki Arapi. Rekao je da se radi "o kešu". On je nas optužio i pozvao DORH da to istraži. I zato pozivam Zlatu Hrvoj Šipek da žurno, već danas, pozove predsjednika Milanovića na obavijesni razgovor i neka tako postupi prema njegovim navodima. Sad imamo dvije mogućnosti. Jednu, da se pokrene postupak protiv mene, Plenkovića i nekih Arapa. I neka nas troje, ili koliko već, završimo u zatvoru kao cimeri, ako se ta vreća "keša" negdje pronađe. A druga je mogućnost da Zlata Hrvoje Šipek kaže da je predsjednik Milanović "odlijepio". Dakle, ili jedno ili drugo. Treće mogućnosti nema. A to je posao glavne državne odvjetnice. Milanović svojim postupcima neosnovano optužuje strane investitore i time ih tjera. Neka DORH to istraži, neka pita premijera Plenkovića je li mi dao neku vreću "keša", jesam li ja to uzeo... – kazao je još Zekanović završivši riječima koje su se odnosile na predsjednika Milanovića: "Ili neka se čovjek ide liječiti."

