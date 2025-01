Akcija Prištine šokirala Srbe: Za sve krive Kurtija, više od tisuću ljudi ostalo je bez posla preko noći

Kosovska vlada je velikom policijskom akcijom zatvorila više od 30 ureda srpske paralelne uprave, izvještava njemački javni servis ARD, ukazujući ujedno na to da se to se dogodilo bez naloga državnog odvjetništva. Ta akcija od četvrtka (16. siječnja) naišla je na optužbe kosovskih Srba da vlast Albina Kurtija, nekoliko tjedana pred parlamentarne izbore, takvim akcijama stvara 'štimung' kako bi pokupila glasove albanskih nacionalista, navodi se u izvještaju ARD-a, a prenosi DW.

Kako podsjeća ARD, Beograd i Priština su u pregovorima pod palicom Europske unije dogovorili da se srpske institucije zatvore, ali da Srbi dobiju Zajednicu općina. To se i dalje ne provodi. „Očigledno je vlada Kosova djelomično odlučila da stvari dovede pred svršen čin“, navodi njemački javni servis. „Danas smo zatvorili poglavlje ilegalnih kriminalnih srpskih paralelnih struktura", citira se kosovski ministar policije Xhelal Svecla.

VEZANI ČLANCI:

Europska unija osudila je akciju kosovskih vlasti, podsjećajući na to da se pitanje srpskih institucija na Kosovu trebalo rješavati u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Kako je priopćeno,Kosovo se poziva da ne čini takve poteze koji mogu voditi eskalaciji. Priopćenje je na mreži X podržao i veleposlanik Njemačke u Prištini Jörn Rohde. On je naveo da se u principu slaže da „ovakve paralelne strukture trebaju biti okončane“. „Ali put dotle mora biti inkluzivan“, naveo je Rohde.

Full support for the EU statement.

And let me be clear: We agree in principle that such parallel structures need to be terminated. But the way towards this must be inclusive.

With actions like today, you don't win the hearts + minds of the people affected.https://t.co/WiDGyIzdf6