Akcija obišla Otočac i Gospić: Građani iznenađeni ozbiljnim posljedicama vožnje bez police osiguranja i registracije

S ciljem podizanja svijesti o značaju osiguranja i registracije motornih vozila, Hrvatski ured za osiguranje, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te Ravnateljstvo policije organizirali su početkom mjeseca svibnja edukativno-informativne akcije u Otočcu i Gospiću, u okviru kampanje STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA. Ova kampanja kontinuirano se provodi na nacionalnoj razini od 2009. godine, a u posljednjim godinama postala je sastavni dio Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime se dodatno naglašava njezina važnost u kontekstu unapređenja prometne sigurnosti i smanjenja rizika od nesreća izazvanih neosiguranim i neregistriranim vozilima.

Stanovnici ovih gradova bili su informirani o statistikama koje ukazuju na to da, unatoč značajnom smanjenju broja neosiguranih i neregistriranih vozila u posljednjim godinama, na hrvatskim cestama i dalje prometuje znatan broj takvih vozila, što predstavlja ozbiljan rizik za ukupnu sigurnost prometa. Također, organizatori su željeli upozoriti kako vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila, vlasniku može donijeti prekršajne kazne i ozbiljne financijske gubitke. Naime, za nesklapanje ugovora o osiguranju predviđena je kazna u visini od 660 pa čak do 6.630 eura, a zbog upravljanja vozilom koje nije registrirano ili kojem je istekla valjanost prometne dozvole, zakonom je propisana kazna do 260 eura. Međutim, ono što je možda i najvažnije naglasiti je da vlasnik odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete. A znamo da ponekad štete u prometu mogu biti u iznosima od više stotina tisuća eura!

Tijekom ove akcije, građani su imali priliku detaljnije se upoznati s problematikom neosiguranih motornih vozila. Zainteresiranim sudionicima podijeljeni su informativni materijali, uključujući letke, brošure i druge promotivne materijale, a svi su mogli dobiti i dodatne informacije o samoj kampanji STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA. Unatoč kontinuiranoj provedbi kampanje, koja traje već više od 16 godina, na hrvatskim prometnicama još uvijek se nalazi oko tridesetak tisuća vozila čiji vlasnici nisu sklopili ugovor o osiguranju, u skladu s odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Organizatori ove akcije apelirali su na pravovremeno sklapanje ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti te redovito obnavljanje istog dok god se prijevozno sredstvo aktivno koristi u prometu. Dodatno su informirali građane o praksi Hrvatskog ureda za osiguranje koji oštećenim osobama odnosno žrtvama prometnih nesreća koje su skrivila neosigurana motorna vozila nadoknađuje štetu dok se svi isplaćeni iznosi na ime štete (uvećani za eventualne troškove i kamate) pritom potražuju od osobe koja je prouzročila štetni događaj odnosno od vlasnika neosiguranog motornog vozila.

Zahvaljujući kampanji STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA, broj neregistriranih i neosiguranih vozila u Hrvatskoj smanjen je s tristotinjak na tridesetak tisuća. Već 2009. godine, u prvoj godini provedbe kampanje, štete po neosiguranim motornim vozilima smanjene su za 75%. U godinama koje su uslijedile broj neosiguranih vozila na našim prometnicama smanjivao se i zahvaljujući činjenici da je Ministarstvo unutarnjih poslova počelo provoditi automatsku odjavu vozila koja su neregistrirana dulje od godinu dana, te zahvaljujući sustavnom nadzoru prometa.

Iako se i danas na hrvatskim prometnicama mogu pronaći vozila koja nisu osigurana, kao i ona koja nisu propisno registrirana, Hrvatski ured za osiguranje dugogodišnjom provedbom komunikacijskih aktivnosti vezanih uz kampanju STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA nastojat će i u nadolazećim godinama podizati svijest građana o važnosti ugovaranja police osiguranja od automobilske odgovornosti kao i produženja registracije motornih vozila.