Afera Nakaze: Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić

"Ćaća mi se doma guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu. Nakaze jedne" riječi su Anne Dujić, koja nakon toga upire prstom u vatrogasca i policajku. "Nakaze jedne, snimajte ih sve pa i onu policajku j.... joj mater, dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš" govorila je kod Skradina u srpnju prošle godine pred kamerama RTL-a. Kako doznaje RTL Danas , potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi 'Nakaze' kojom se kćer bivšeg šefa uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki. Na Općinskom sudu u Karlovcu održano je Optužno vijeće. U pratnji odvjetnika u Karlovac je stigla policajka, ali ne i optužena Anna Dujić koju se ujedno tereti da je s ciljem zatrašivanja policajke, koja je prema njoj ranije postupala, izgovorila pred kamerama riječi prijetećeg sadržaja.

Istraga protiv Dujić je otvorena u prosincu prošle godine, a prvotna prijava policajke je odbijena. Po nalogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića slučaj je prebačen u Karlovac, a onda je uslijedila nova istraga te sada i optužnica za ozbiljna kaznena djela.

U prijavi je opisala kako 31. srpnja Anna Dujić naišla na blokadni punkt u automobilu Audi šibenskih registracijskih pločica. Nije se htjela zaustaviti iako joj je palicom pokazan znak "STOP". Policajka se nakon toga pomakla kako ju auto ne bi zgazio, no svejedno joj je dotaknuo prednji dio noge. Vozačica joj je pritom pokazala srednji prst i dovikivala uvrede. Annu je policajka prepoznala po snimkama s požarišta, te joj je poručeno kako prijava nema smisla nego će samo sebi navući probleme.