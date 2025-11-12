Naši Portali
SPORNI VIDEO

Afera Nakaze: Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić

Anna Dujić
Foto: Screenshot/RTL
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
12.11.2025.
u 14:02

Za prijetnje službenoj osobi, kazna je pet godina zatvora, a zbog pokušaja prisile nad službenom osobom, Anni Dujić prijeti i do osam godina zatvora

"Ćaća mi se doma guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu. Nakaze jedne" riječi su Anne Dujić, koja nakon toga upire prstom u vatrogasca i policajku. "Nakaze jedne, snimajte ih sve pa i onu policajku j.... joj mater, dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš" govorila je kod Skradina u srpnju prošle godine pred kamerama RTL-a. Kako doznaje RTL Danas, potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi 'Nakaze' kojom se kćer bivšeg šefa uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki.  Na Općinskom sudu u Karlovcu održano je Optužno vijeće. U pratnji odvjetnika u Karlovac je stigla policajka, ali ne i optužena Anna Dujić koju se ujedno tereti da je s ciljem zatrašivanja policajke, koja je prema njoj ranije postupala, izgovorila pred kamerama riječi prijetećeg sadržaja.

Istraga protiv Dujić je otvorena u prosincu prošle godine, a prvotna prijava policajke je odbijena. Po nalogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića slučaj je prebačen u Karlovac, a onda je uslijedila nova istraga te sada i optužnica za ozbiljna kaznena djela.

U prijavi je opisala kako 31. srpnja Anna Dujić naišla na blokadni punkt u automobilu Audi šibenskih registracijskih pločica. Nije se htjela zaustaviti iako joj je palicom pokazan znak "STOP". Policajka se nakon toga pomakla kako ju auto ne bi zgazio, no svejedno joj je dotaknuo prednji dio noge. Vozačica joj je pritom pokazala srednji prst i dovikivala uvrede. Annu je policajka prepoznala po snimkama s požarišta, te joj je poručeno kako prijava nema smisla nego će samo sebi navući probleme.  

U optužnici se navodi da se okrivljenicu tereti kako je u srpnju 2024. godine, na području Šibensko-kninske županije koje je bilo pod policijskim osiguranjem zbog požara, odbila postupiti po naredbi policijske službenice da zaustavi vozilo kojim je upravljala, već je, s namjerom da zaobiđe policijsku blokadu, nastavila voziti prema policijskoj službenici, koja je morala zakoračiti unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Također se tereti da je istoga dana, s ciljem da ustraši policijsku službenicu koja je ranije prema njoj postupala, pred kamerama jedne televizije izgovorila riječi prijetećeg sadržaja. Za prijetnje službenoj osobi, kazna je pet godina zatvora, a zbog pokušaja prisile nad službenom osobom, Anni Dujić prijeti i do osam godina zatvora. 

Ključne riječi
optužnica Nediljko Dujić Anna Dujić

Komentara 2

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
14:56 12.11.2025.

200€ kazne, mjesec dana rad za opće dobro i 6 mjeseci uvjetno. Tko se hoće kladiti?

OB
obican
14:30 12.11.2025.

Zbog ovakvih "sirnica" odlaze mladi. Događaj iz srpnja, postupak pokrenut u prosincu?! Pa je postupak ipak nastavljen. Sada smo u studenom, proslo je preko godinu dana!? Kladim se u 100 eura da će policajka disciplinski odgovarati...

