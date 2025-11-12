Naši Portali
AMERIČKI MEDIJI: BIVŠI ŠEF UKRAJINSKE VOJSKE IZA NAPADA

Sjeverni tok uništen pod zapovjedništvom kandidata za predsjednika Ukrajine Zalužnog

Autor
Dino Brumec
12.11.2025.
u 11:08

Jedan od lidera AfD-a Tino Chrupalla optužio je svojedobno njemačke mainstream stranke da se ponašaju kao "američki vazali"

Ponovno su se zahuktale njemačke podjele zbog odnosa prema Rusiji i Ukrajini. Potiče ih svakodnevni razvoj događaja – neki su skeptični prema Ukrajini zbog njezine izgledne uloge u sabotaži plinovoda Sjeverni tok iz 2022. godine. S druge je strane najavljeni put delegacije krajnje desnih političara u Rusiju izazvao kritike pa ih mainstream političari sad optužuju za izdaju, zbog suradnje s Moskvom. Zato ni ne čudi to što ankete pokazuju da je njemačka javnost na nizu pitanja oko Rusije i Ukrajine – žestoko podijeljena.

Elitna vojna jedinica

Avatar Moloh
Moloh
11:20 12.11.2025.

Tko god je digao u zrak Sjeverni tok treba mu podići spomenik.

Avatar nekakav
nekakav
11:13 12.11.2025.

samo polako, osiguravateljske kuće strpljivo čekaju sudski pravorijek, prevelika je to bila diverzija da bi ostala neraščišćena. udjele u sjevernom toku ima nekoliko firmi, i nisu sve ruske. nitko ne plaća policu osiguranja, da je ne bi pokušao ukoliko se dogodi neželjeni događaj, naplatiti. rus ima 51%, i on će kad sud završi, to naplatiti od osiguranja, osiguranje od krivca. drugo, distributer plina, koji je imao ugovore o opskrbi, će od krivaca sudskim putem tražiti nadoknadu gubitka, izgubljene dobiti, troškova. nakon ovog rata, kako god da završio, ukrajina bude do grla u dugovima,

