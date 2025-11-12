Ponovno su se zahuktale njemačke podjele zbog odnosa prema Rusiji i Ukrajini. Potiče ih svakodnevni razvoj događaja – neki su skeptični prema Ukrajini zbog njezine izgledne uloge u sabotaži plinovoda Sjeverni tok iz 2022. godine. S druge je strane najavljeni put delegacije krajnje desnih političara u Rusiju izazvao kritike pa ih mainstream političari sad optužuju za izdaju, zbog suradnje s Moskvom. Zato ni ne čudi to što ankete pokazuju da je njemačka javnost na nizu pitanja oko Rusije i Ukrajine – žestoko podijeljena.



Elitna vojna jedinica