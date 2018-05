Accuweather objavio ljetnu prognozu: Evo kakvo vrijeme očekuje Balkan

Prema ljetnoj prognozi AccuWeathera, većina Europe može očekivati sušnija ljeta od prosjeka, no na jugu Italije kao i na Balkanu će biti kiše više od prosjeka zahvaljujući nevremenima koja će se ponavljati.

Pišu i kako su na tim područjima moguće snažne oluje, no najviše problema stvarat će poplave.

Rim, Napulj, Tirana, Sofija i Bukurešt bit će izloženi riziku oluja koje će se sporo kretati i zbog kojih će doći do opasnih poplava. AccuWeather piše i kako bi na tim područjima moglo biti i periodima u kojima će kiša padati tri do pet dana zaredom. Zbog toga će doći i do povišenog rizika od izlijevanja rijeka te klizišta.

Takvo bi vrijeme trebalo spriječiti i pojavu dugotrajnih toplinskih valova.

- Ovo će biti snažan kontrast u odnosu na prošlo ljeto s ekstremnim vrućinama na balkanskom poluotoku - piše AccuWeather.

