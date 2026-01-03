A gdje je bio Trump dok su hvatali Madura i napadali Venezuelu?

Predsjednik Donald Trump nije u situacijskoj sobi u Bijeloj kući, već u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, piše Sky News. Iz nje je objavio kako su Sjedinjene Američke Države u 4:20 po istočnom vremenu izvele "velik napad na Venezuelu." Posebno je iznenađenje bilo kada je napisao kako je "predsjednik Nicolás Maduro, koji je zajedno sa svojom suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje". To predstavlja značajnu eskalaciju sukoba u dugotrajnoj političkoj borbi između dva predsjednika.

U posljednjim mjesecima Pentagon je bombardirao 35 brodova. U tim napadima poginulo je više od 100 ljudi. Svaki put je akcija okarakterizirana kao opravdana, jer se SAD bori protiv trgovaca drogom. Međutim, nedostatak dokaza izazvao je lavinu reakcija. Krajem prošle godine zaplijenjena su dva tankera, tvrdeći da prevoze sankcioniranu naftu iz Venezuele. Kopneni napadi činili su se neizbježnima, ali hvatanje Madura podiže ovo na novu razinu, riskirajući geopolitički odjek. Rusija, Kina i Iran izrazili su solidarnost s Madurom.

Osim ako, naravno, njegov odlazak nije rezultat pregovora iza kulisa, pošto mu je prethodno ponuđen siguran izlazak iz zemlje kako bi odstupio. Tu je i pitanje domaće politike. Donald Trump je ponovno izabran zbog parole "Amerika na prvom mjestu", ali njegova MAGA baza podijeljena je zbog Trumpovog fokusa na vanjsku politiku. U narednim satima očekuje se obraćanje američkog predsjednika medijima.