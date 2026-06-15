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ShieldHealthAdria

Bolnice u Hrvatskoj i Sloveniji jačaju kibernetičku otpornost za sigurnost pacijenata

ShieldHealthAdria
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Promo
15.06.2026.
u 15:55

ShieldHealthAdria okuplja 11 bolnica, Telekom Slovenije i Combis u jačanju obrane zdravstva: brže otkrivanje prijetnji i neprekinutu skrb za pacijente

Jedanaest bolnica iz Hrvatske i Slovenije, koje su u europski projekt ShieldHealthAdria povezali Telekom Slovenije i Combis, počinje zajednički graditi obranu zdravstvenog sustava od kibernetičkih prijetnji. Sufinanciran iz EU programa Digitalna Europa, dvogodišnji projekt koordinira Telekom Slovenije, dok Combis, dio HT Grupe, vodi procjenu otpornosti bolnica, uvođenje i validaciju sigurnosnih rješenja te edukaciju zdravstvenih djelatnika. Cilj je konkretan: bolnice koje brže prepoznaju prijetnje, nastavljaju raditi i pod pritiskom te pouzdano štite podatke i sigurnost pacijenata.

Zdravstvo se sve više oslanja na digitalne sustave i povezane medicinske uređaje, a s time raste i izloženost. Projekt pomiče bolnice s reaktivnog na proaktivan pristup, usklađen s direktivom NIS2 i nacionalnim zakonodavstvom.

Telekom Slovenije i Combis u 11 će bolnica (pet u Sloveniji i šest u Hrvatskoj) provesti procjenu kibernetičke sigurnosti i regulatorne usklađenosti, uključujući NIS2 i GDPR. Na temelju nalaza uvest će se i u stvarnom okruženju potvrditi modularna, tehnološki neutralna rješenja, od zaštite krajnjih točaka i nadzora mreže, preko sigurnosti medicinskih uređaja, do upravljanja privilegiranim pristupom i ranog otkrivanja upada.

Poseban je naglasak na ljudima: kroz program edukacije proći će više od 1.000 zdravstvenih djelatnika u obje zemlje.

Iz Hrvatske u projektu sudjeluju KBC Zagreb, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče. Iz Slovenije sudjeluju UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki institut Ljubljana, SB Murska Sobota i Osnovno zdravstvo Gorenjske.

ShieldHealthAdria
Foto: Promo

 „Projektom ShieldHealthAdria želimo zdravstvenim ustanovama dati praktične alate i znanje za učinkovito upravljanje kibernetičkim rizicima te tako pridonijeti većem povjerenju u digitalno zdravstvo", rekao je Dejan Šošter, glavni projektni koordinator u Telekomu Slovenije.

Na kick-off sastanku održanom u Ljubljani partneri su se usuglasili oko ciljeva i zajedničkog okvira suradnje čime su postavili temelje za efikasnu implementaciju projekta ShieldHealthAdria. Rezultati će se objediniti u replikacijski model koji omogućuje prijenos rješenja na druge zdravstvene ustanove u Europi, uz cilj dosega više od 10.000 dionika.

ShieldHealthAdria
Foto: Promo

Kibernetička sigurnost je danas usko povezana sa sigurnošću i zdravljem pacijenata. Kada IT u bolnici stane, ugroženi su pacijenti i povjerenje građana u zdravstveni sustav. Ovim projektom, zajedno s Telekomom Slovenije i bolničkim timovima pomažemo ustanovama u identifikaciji rizika, implementaciji učinkovitih tehnoloških sigurnosnih mjera i rješenja te razvoju vlastitih kapaciteta za upravljanje sigurnošću. Sve s ciljem povećanja kibernetičke otpornosti zdravstvenog sustava i usklađivanja ustanova sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti. Cilj projekta nije jednokratna nadogradnja već održiva sigurnost koja ostaje u sustavu", istaknuo je Mate Grbavac, direktor kibernetičke sigurnosti Combisa.

Projekt traje 24 mjeseca i ukupno je vrijedan 8,56 milijuna eura, od čega 50 % sufinancira Europska unija.

Ključne riječi
ShieldHealthAdria Combis

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