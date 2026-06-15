STOP SHOP otvara retail parkove u Kninu i Sinju

Stanovnike Knina, Sinja i okolnih gradova tijekom lipnja očekuju dva važna otvorenja. STOP SHOP, jedan od vodećih brendova retail parkova u Hrvatskoj, nastavlja širenje svoje mreže u Dalmaciji te otvara nove lokacije u Kninu i Sinju, donoseći lokalnim zajednicama poznate domaće i međunarodne brendove, nova radna mjesta i dodatni gospodarski poticaj.
Prvi će vrata otvoriti STOP SHOP Knin, i to 18. lipnja, dok će tjedan dana kasnije, 25. lipnja, prve kupce dočekati i STOP SHOP Sinj. Riječ je o 20. i 21. lokaciji ovog međunarodnog brenda u Hrvatskoj, koji danas posluje diljem zemlje, od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije.
Nova shopping destinacija za Knin i okolicu
Novi STOP SHOP Knin nalazi se na adresi Ulica bana Ivana Paližne 3, na prometno povezanoj lokaciji lako dostupnoj stanovnicima grada i okolnih mjesta. Posjetitelje očekuje široka ponuda poznatih domaćih i međunarodnih brendova te velik broj parkirnih mjesta koji omogućuje brzo i jednostavno iskustvo kupovine.
Svoje će mjesto u novom retail parku pronaći Plodine, dm-drogerie markt, CCC, TEDi, JYSK, Optika Anda, Sinsay, KiK, Sport Vision, Baby Center, ZOO CITY, VACOM te TEMPUS caffe bar.
„Otvorenja u Kninu i Sinju važan su korak u daljnjem razvoju naše mreže u Hrvatskoj, ali prije svega investicije koje lokalnim zajednicama donose novu vrijednost. Želimo stanovnicima omogućiti kvalitetniju i dostupniju ponudu te stvoriti mjesta koja će postati dio njihove svakodnevice“, ističe Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku.
Sinj dobiva više od 7.400 četvornih metara prodajnog prostora
Tjedan dana nakon Knina vrata će otvoriti i STOP SHOP Sinj na adresi Put Piketa 8. Novi retail park prostire se na više od 7.400 četvornih metara prodajnog prostora te raspolaže s čak 237 parkirnih mjesta.
Kupce očekuje ponuda brojnih poznatih brendova među kojima su Plodine, dm-drogerie markt, C&A, Mana Moda, Optika Anda, KiK, NKD, ZOO CITY, VACOM, TED, Sinsay te caffe bar Campo.
Sinj je ujedno druga lokacija ovog brenda u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nakon što je u svibnju 2022. godine otvoren STOP SHOP u Kaštel Sućurcu.
Više od novih trgovina
Dolazak novih retail parkova za lokalnu zajednicu znači mnogo više od novih trgovina. Osim što građanima omogućuju pristup širokoj ponudi proizvoda i usluga na jednome mjestu, retail parkovi doprinose i lokalnom gospodarstvu kroz nova radna mjesta, suradnju s lokalnim partnerima i dodatnu gospodarsku aktivnost.
„Iskustvo s naših postojećih lokacija pokazuje da retail parkovi često postaju pokretač šire gospodarske aktivnosti. Uz nova radna mjesta i dodatnu ponudu za građane, povećava se i interes za ulaganja u neposrednom okruženju, što dugoročno doprinosi razvoju cijelog područja“, naglašava Piteša.
STOP SHOP svoj koncept temelji na jednostavnom i praktičnom iskustvu kupovine, poznatom kao „easy shopping“, koje kupcima omogućuje da na jednome mjestu pronađu sve što im je potrebno, uz jednostavan pristup i dovoljno parkirnih mjesta. Upravo zbog toga retail parkovi posljednjih godina bilježe kontinuirani rast popularnosti među potrošačima.
Dalmacija kao važan dio razvoja mreže
Otvorenjem novih lokacija u Kninu i Sinju STOP SHOP dodatno učvršćuje svoju prisutnost u Dalmaciji i nastavlja razvoj mreže koja danas obuhvaća lokacije kao što su Osijek, Našice, Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Đakovo, Daruvar, Vinkovci, Labin, Pazin, Čakovec, Virovitica, Gospić, Vukovar, Dugo Selo, Krapina, Ivanec i Nova Gradiška.
Do kraja 2026. godine planirano je i otvaranje novih lokacija u Samoboru i Bjelovaru, čime će STOP SHOP dodatno učvrstiti poziciju najveće i najrasprostranjenije mreže retail parkova u Hrvatskoj.
„Dalmacija je jedno od naših najvažnijih tržišta u Hrvatskoj. Vjerujemo da će STOP SHOP u Kninu i Sinju postati mjesto svakodnevne kupovine, susreta i druženja te da će dugoročno doprinijeti kvaliteti života i razvoju lokalnih zajednica kojima dolazimo“, zaključuje Piteša.