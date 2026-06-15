STOP SHOP otvara retail parkove u Kninu i Sinju

Stanovnike Knina, Sinja i okolnih gradova tijekom lipnja očekuju dva važna otvorenja. STOP SHOP, jedan od vodećih brendova retail parkova u Hrvatskoj, nastavlja širenje svoje mreže u Dalmaciji te otvara nove lokacije u Kninu i Sinju, donoseći lokalnim zajednicama poznate domaće i međunarodne brendove, nova radna mjesta i dodatni gospodarski poticaj.

Prvi će vrata otvoriti STOP SHOP Knin, i to 18. lipnja, dok će tjedan dana kasnije, 25. lipnja, prve kupce dočekati i STOP SHOP Sinj. Riječ je o 20. i 21. lokaciji ovog međunarodnog brenda u Hrvatskoj, koji danas posluje diljem zemlje, od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije.

Foto: STOP SHOP

Nova shopping destinacija za Knin i okolicu

Novi STOP SHOP Knin nalazi se na adresi Ulica bana Ivana Paližne 3, na prometno povezanoj lokaciji lako dostupnoj stanovnicima grada i okolnih mjesta. Posjetitelje očekuje široka ponuda poznatih domaćih i međunarodnih brendova te velik broj parkirnih mjesta koji omogućuje brzo i jednostavno iskustvo kupovine.

Svoje će mjesto u novom retail parku pronaći Plodine, dm-drogerie markt, CCC, TEDi, JYSK, Optika Anda, Sinsay, KiK, Sport Vision, Baby Center, ZOO CITY, VACOM te TEMPUS caffe bar.

„Otvorenja u Kninu i Sinju važan su korak u daljnjem razvoju naše mreže u Hrvatskoj, ali prije svega investicije koje lokalnim zajednicama donose novu vrijednost. Želimo stanovnicima omogućiti kvalitetniju i dostupniju ponudu te stvoriti mjesta koja će postati dio njihove svakodnevice“, ističe Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku.

Foto: STOP SHOP

Sinj dobiva više od 7.400 četvornih metara prodajnog prostora

Tjedan dana nakon Knina vrata će otvoriti i STOP SHOP Sinj na adresi Put Piketa 8. Novi retail park prostire se na više od 7.400 četvornih metara prodajnog prostora te raspolaže s čak 237 parkirnih mjesta.

Kupce očekuje ponuda brojnih poznatih brendova među kojima su Plodine, dm-drogerie markt, C&A, Mana Moda, Optika Anda, KiK, NKD, ZOO CITY, VACOM, TED, Sinsay te caffe bar Campo.

Sinj je ujedno druga lokacija ovog brenda u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nakon što je u svibnju 2022. godine otvoren STOP SHOP u Kaštel Sućurcu.

Više od novih trgovina

Dolazak novih retail parkova za lokalnu zajednicu znači mnogo više od novih trgovina. Osim što građanima omogućuju pristup širokoj ponudi proizvoda i usluga na jednome mjestu, retail parkovi doprinose i lokalnom gospodarstvu kroz nova radna mjesta, suradnju s lokalnim partnerima i dodatnu gospodarsku aktivnost.

Foto: STOP SHOP

„Iskustvo s naših postojećih lokacija pokazuje da retail parkovi često postaju pokretač šire gospodarske aktivnosti. Uz nova radna mjesta i dodatnu ponudu za građane, povećava se i interes za ulaganja u neposrednom okruženju, što dugoročno doprinosi razvoju cijelog područja“, naglašava Piteša.

STOP SHOP svoj koncept temelji na jednostavnom i praktičnom iskustvu kupovine, poznatom kao „easy shopping“, koje kupcima omogućuje da na jednome mjestu pronađu sve što im je potrebno, uz jednostavan pristup i dovoljno parkirnih mjesta. Upravo zbog toga retail parkovi posljednjih godina bilježe kontinuirani rast popularnosti među potrošačima.

Dalmacija kao važan dio razvoja mreže

Otvorenjem novih lokacija u Kninu i Sinju STOP SHOP dodatno učvršćuje svoju prisutnost u Dalmaciji i nastavlja razvoj mreže koja danas obuhvaća lokacije kao što su Osijek , Našice , Valpovo , Ludbreg , Kaštel Sućurac , Velika Gorica , Đakovo , Daruvar , Vinkovci , Labin , Pazin , Čakovec , Virovitica , Gospić , Vukovar , Dugo Selo , Krapina , Ivanec i Nova Gradiška .

Do kraja 2026. godine planirano je i otvaranje novih lokacija u Samoboru i Bjelovaru, čime će STOP SHOP dodatno učvrstiti poziciju najveće i najrasprostranjenije mreže retail parkova u Hrvatskoj.

„Dalmacija je jedno od naših najvažnijih tržišta u Hrvatskoj. Vjerujemo da će STOP SHOP u Kninu i Sinju postati mjesto svakodnevne kupovine, susreta i druženja te da će dugoročno doprinijeti kvaliteti života i razvoju lokalnih zajednica kojima dolazimo“, zaključuje Piteša.