3096 dana u zagrljaju otmičara

Živjela je osam i pol godina u maloj tajnoj sobici od svega pet kvadratnih metara. Ta sobica zapravo je bila napušteni bunker, smješten dva i pol metra ispod zemlje. Bunker je za vrijeme hladnog rata sagradio djed Wolfganga Priklopila, a bio je smješten ispod ulaza u Priklopilovu garažu.

U toj maloj tajnoj sobici bez prozora i zraka provela je 3096 dana. O onom što joj se ondje događalo nakon bijega napisala je knjigu. Ona je Natascha Kampusch, djevojčica koja je oteta kada joj je bilo 10 godina. Oteta je na putu u školu, a jedini trag koji je policija imala bilo je da je na silu ugurana u bijeli kombi. Nakon otmice austrijska policija prekontrolirala je 700 kombija. Među njima i onaj njezina otmičara. No on nije imao dosje, a kazao im je da je kombijem prevozio neki materijal. Povjerovali su mu bez daljnjih provjera počinivši prvu pogrešku u istrazi još jedne monstruozne priče koja je šokirala Austriju.

Šok je uslijedio nakon što je Natascha Kampusch 23. kolovoza 2006. uspjela pobjeći iz zatočeništva. Njezin otmičar naredio joj je da opere vozilo, a dok ju je on nadgledao, zazvonio mu je mobitel. Pomaknuo se malo kako bi čuo sugovornika, a djevojka, kojoj je tada bilo 18 godina, to je iskoristila za bijeg.

Potrčala je iz dvorišta i uskoro je naletjela na prolaznika kojeg je zamolila za pomoć. Prolaznik je pozvao policiju, a javnost je dobila priču kakvoj se nije nadala. Priklopil je pokušao spriječiti Nataschu u bijegu, a kada mu to nije uspjelo, bacio se pod vlak. U danima koji su uslijedili pričalo se da se nije ubio, već da je ubijen, a javnost je počela propitkivati i postupanja te očite propuste policije tijekom istrage otmice. Jer očito je bilo da su otmičara imali u rukama, no da su ga pustili.

U vrijeme otmice koja se dogodila 2. ožujka 1998. Priklopil je bio 30-godišnjak, koji je maštao da ima seks robinju. Zbog toga je i oteo Nataschu Kampusch, koji ju je prvo šest mjeseci čvrsto držao pod ključem, a zatim ju je povremeno počeo puštati u dvorište, na zrak. No strogo ju je kontrolirao, a djevojčica se vjerojatno u to vrijeme nije ni usudila bježati.

Poslije su psiholozi koji su s njom razgovarali kazali da je vjerojatno patila od tzv. stockholmskog sindroma – kada se žrtve vežu za svoje otmičare – te da je to bio razlog zašto ranije nije pokušala pobjeći. Ili barem upozoriti nekog što joj se događa budući da ju je Priklopil vodio u trgovačke centre, pa čak i na skijanje.

Zbog tog detalja Kampusch se kasnije našla na udaru jer ju je dio austrijske javnosti vrijeđao na društvenim mrežama. Stvari su išle tako daleko da su je pojedinci optuživali da je sve izmislila. Zbog svega toga ona je u nekoliko navrata javno istupila na austrijskoj televiziji.

– Oduzeti nekome slobodu i zatočiti ga godinama u tamnicu težak je zločin. Oni koji sumnjaju da sam sve izmislila, neka promisle, može li se žrtva dobro osjećati u zagrljaju zločinca – kazala je jednom prigodom.

Kazala je tada i da joj mnogi zamjeraju što u javnosti ne pokazuje emocije te je dodala:

– Iako me se svaki put traumatizira kada se ta priča pokrene u javnosti, sigurno me nećete vidjeti kako plačem pred kamerama. Preživjela sam sve to zato što sam bila hrabra, a to mi, ako je suditi po pojedinim izljevima mržnje na društvenim mrežama, neki zamjeraju – kazala je djevojka koja od bijega pokušava nastaviti sa svojim životom.

A to joj i uspijeva jer je o onom što je proživjela napisala dvije knjige, a svemu je snimljen i film. Time je zaradila dosta novca, a austrijsku javnost iznenadila je kada je kupila kuću u kojoj ju je Priklopil držao zatočenu. Objasnila je da je to učinila jer nije željela da se ta kuća pretvori u neki čudni tematski park. Odnosno da ljudi idu razgledavati gdje je bila zatočena.

Nakon što je uspjela pobjeći, nikada javno nije govorila o tome je li je njezin otmičar i seksualno zlostavljao. Jedan njegov prijatelj medijima je pak kazao da ju je Priklopil oteo jer se želio vjenčati s – djevicom.

– On je bio frustriran svojim fizičkim izgledom. Imao je velik nos pa je smatrao da zbog toga nema uspjeha kod djevojaka. Zbog toga je maštao da bi se netko tko bi godinama cijelo vrijeme bio s njim u njega na koncu mogao i zaljubiti – objasnio je bolesne Priklopilove navade njegov prijatelj.

Prema tom prijatelju, Priklopil se namjeravao vjenčati s Nataschom taman u vrijeme kada mu je ona pobjegla. Ima li istine u toj priči, teško da će se ikada doznati jer je on život skončao na željezničkim tračnicama. Iza otmice Natasche Kampusch ostalo je mnogo repova od kojih se neki vuku još i danas.

Jedan od policajaca koji je radio na slučaju nekoliko godina nakon njezina bijega nađen je mrtav. Prvo se sumnjalo na samoubojstvo, a onda se ispostavilo da je ipak riječ o ubojstvu.

Drugi je policajac suspendiran jer je na silu pokušao uzeti DNK jednoj djevojčici, za koju je vjerovao da je kćer Priklopila i Natasche Kampusch.

Policija nikada nije istražila je li Priklopil imao pomagača, a pogreške napravljene na početku istrage jednu su djevojčicu stajale osam i pol godina normalnog života.

