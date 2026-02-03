Naši Portali
POSTAVILI VOJNIKE

Ruski preokret koji bi mogao puno toga promijeniti: 'Ovo je vjerojatno ključna promjena...'

Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
03.02.2026.
u 13:23

Paralelno s promjenama u ukrajinskoj delegaciji, Putin je također zamijenio svoje pregovarače, kazao je izvor upućen u pregovore

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a pregovori - kojima se sukob nastoji okončati - još uvijek traju. Rješenje još uvijek nije nađeno, a značajne promjene dogodile su se u samim delegacijama koje su uključene u pregovarački proces. Naime, priključili su mu se novi šef Ureda predsjednika Ukrajine Kyrylo Budanov i Davyd Arakhamija, vođa stranke "Sluga naroda“, a promjenu je napravio i Kremlj. Kako navodi Ukrainska Pravda, Kremlj je diplomate zamijenio profesionalnim vojnim časnicima. 

"Važno je da nakon ulaska Budanova i Arakhamije u pregovarački proces priroda komunikacije nije promijenjena samo s Amerikancima, nego i s Rusijom. Paralelno s promjenama u ukrajinskoj delegaciji, Putin je također zamijenio svoje pregovarače. Sada umjesto Medinskog i ostalih takozvanih tradicionalnih ruskih diplomata, pregovore vode vojnici. Ranije su naši ljudi morali satima slušati propovijedi o tome tko je koga i kada u prošlosti osvojio. Sada tamo sjede vojni časnici i raspravljaju o vrlo konkretnim stvarima: mehanizmima povlačenja, jamstvima, rokovima i slično. To je vjerojatno ključna promjena koja je došla s Budanovim dolaskom", kazao je izvor upućen u pregovore.

Kako piše ukrajinski medij, kada je bivši šef Ureda predsjednika Andrij Jermak vodio pregovore, interakcije su se zapravo odvijale kroz nekoliko različitih kanala. Dok je Jermak vodio službeni, navodno su postojala najmanje dva druga koja su funkcionirala preko veza Budanova i Arakhamija. Pritom, neslužbeni kanali prenosili su realniju procjenu situacije te procesa u Ukrajini.

Nakon što je službeni pregovarački kanal došao pod kontrolu Budanova, cijeli pregovarački proces s ukrajinske strane počeo je djelovati kao "jedan glas". To je došlo do izražaja kada se Arakhamija vratio u pregovaračku grupu. On ima široku mrežu kontakata u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i izravan kontakt s Rusima poput Romana Abramoviča.
Avatar kozorog
kozorog
14:07 03.02.2026.

rusi ukrajincima vraćaju milo za drago, budanov je u rusiji označen kao terorist, pa ako već rusi moraju s njim sjesti, s druge strane su stavili isto tako osobe iz vojske i sigurnosnih službi, protiv kojih ukrajinci imaju neke tužbe.

