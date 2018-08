Olimpijac koji je ušao u legendu prije nego što je ubio djevojku

Koncem kolovoza 2011. cijeli stadion u južnokorejskom Daeguu kao hipnotiziran je gledao na atletsku stazu na kojoj se upravo pisala svjetska sportska povijest. Jer prvi put u kvalifikacijskoj utrci Svjetskog prvenstva, i to onoj za ulazak u polufinale utrke na 400 metara, trčao je i jedan sportaš s invaliditetom.

Zastupao je boje Južnoafričke Republike, trčao je s protezama umjesto nogu, a do tog trenutka u svojoj je riznici imao paraolimpijska zlata na 100, 200 i 400 metara koja je osvojio na Olimpijadi u Pekingu 2008. S te Paraolimpijade imao je i svjetski rekord u utrci na 400 metra. Njegovo ime bilo je Oscar Pistorius, a atletski svijet znao ga je pod nadimkom Blade Runner. Nadimak je dobio upravo zbog proteza s kojima je trčao, a činjenica da kao osoba s invaliditetom sudjeluje na SP-u uistinu ga je uvela u sportsku povijest. Na tom SP-u Pistorius je na koncu bio član štafete JAR-a na četiri puta 400 metara koja je osvojila srebrnu medalju čime je ušao među sportske besmrtnike. Medalju je dobio za svoj doprinos štafeti na putu do polufinala, no na postolju ipak nije bio jer u finalnoj utrci nije trčao. No slavni sportaš, kojem se zbog postignuća na sportskom planu divio cijeli svijet, očito je imao i svoju tamnu stranu. A za nju se doznalo u veljači 2013. kada je Pistorius optužen da je u svojoj kući u Pretoriji brutalno ubio svoju djevojku Reevu Steenkamp. Kroz zatvorena vrata kupaonice u nju je ispalio četiri hica. Tvrdio je da nije znao da je to ona.

– Probudio sam se i čuo buku. Mislio sam da mi je provalnik ušao u kuću. Pucao sam iz pištolja. Nisam znao da je to ona – branio se kasnije Pistorius na suđenju koje je trajalo gotovo tri godine i koje je postalo jedan od najvećih medijskih događaja u JAR-u, tijekom kojeg se secirao svaki komadićak Pistoriusova života.

Dok je on tvrdio da je u vrata kupaonice pucao misleći da mu je netko provalio u kuću, tužiteljstvo je tvrdilo da je Pistorius lažljivac. Prikazivali su ga kao usijanu glavu kratka fitilja, a tvrdili su i da je u djevojku pucao nakon što se s njom posvadio. Tijekom suđenja neki svjedoci su iskazivali i da je Pistorius prema svojoj dugogodišnjoj djevojci često bio nasilan, a nacija je mogla u izravnom televizijskom prijenosu promatrati i moralno potonuće nekadašnje sportske megazvijezde. Velik dio suđenja Pistorius je izgledao slomljeno, počesto je u sudnici znao i zaplakati, a jednom je iz pritvora doveden i s vidljivim ozljedama zapešća, što je sugeriralo da se pokušao ubiti. Prvom presudom osuđen je zbog ubojstva iz nehaja na pet godina zatvora jer je sud povjerovao u njegovu verziju priče. No viši sud poništio je tu presudu, smatrajući da se tu nije radilo o ubojstvu iz nehaja, već o klasičnom ubojstvu. Prema stavu višeg suda, nije bilo sporno da je Pistorius zamijenio djevojku za lopova, no sporno im je bilo je li bio svjestan da može ubiti i nekog drugog. Dok je niži sud smatrao da Pistorius toga nije bio svjestan, viši je imao suprotno mišljenje. Nakon što je djelo prekvalificirano, Pistorius je prvo u srpnju 2016. osuđen na šest godina zatvora, no nakon žalbe tužiteljstva u studenom 2017. kazna mu je povišena na 13 godina i pet mjeseci zatvora. Dok je čekao odluke sudova, Pistorius je manji dio vremena proveo u zatvoru, a veći u kućnom pritvoru. Upravo taj dio oko kućnog pritvora izazvao je najviše prijepora u tamošnjoj javnosti jer se smatralo da Pistorius kao bogati bijelac i slavni sportaš ima povlastice na koje drugi stanovnici JAR-a, pogotovo ako su crnci, nisu mogli računati.

Između sudskih odluka i ponovljenih suđenja neki forenzičari objavili su i knjigu o slučaju Pistorius u kojoj se navodilo i da je istraga traljavo napravljena. Naime, nakon što je ustanovljeno da je Reeva Steenkamp ubijena hicima iz pištolja, policija uopće nije istraživala neke detalje poput drvene palice za kriket. Pistorius je tvrdio da je njome razvalio vrata kada je shvatio da se u kupaonici skriva njegova djevojka, a ne provalnik, a policija to nije detaljnije istraživala jer su smatrali da imaju čist slučaj. Susjedi su čuli vrisak i pucnjeve, djevojka je bila ubijena hicima iz vatrenog oružja, a Pistorius je priznao da je pucao. Po autorima knjige, u tom događaju ostalo je mnogo nerazjašnjenih stvari koje vjerojatno nikada do kraja neće ni biti razjašnjene.