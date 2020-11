Upozorenje znanstvenika: Europu čeka više valova pandemije sve do razvoja cjepiva

Europa riskira nove valove širenja koronavirusa iduće godine, upozoravaju francuski znanstvenici u trenutku dok se kontinent bori sa smrtonosnim drugim valom Covid-19. Čak i uz djelomična zatvaranja diljem Europe, čija je svrha smanjiti stopu zaraze, novi valovi vjerojatna su pojava sve do razvoja cjepiva, priopćilo je francusko znanstveno vijeće, tijelo koje čine vrhunski francuski stručnjaci i savjetuju vladu o zdravstvenoj politici.

Francuska, Engleska, Austrija i Njemačka ovih su dana izdale odredbe o potpunim ili djelomičnim zatvaranjima da bi suzbile nekontrolirano širenje zaraze.

Drugi val koji upravo bjesni Europom mogao bi jenjati do kraja prosinca ili do početka iduće godine, smatraju francuski stručnjaci.

Video: Mogu li se simptomi koronavirusa pojaviti i odmah nestati

"To ovisi o samom virusu, o mjerama koje se će poduzeti i o razini kojom će se mjere poštivati". No sve dok ne bude cjepiva, novi valovi su vrlo izvjesni. "Vjerojatno je da mjere, čak i ako budu optimalne, neće spriječiti nove valove do kraja zime i proljeća 2021.", kaže francusko vijeće. "Vremenske prilike, učinkovitost praćenja kontakata, popuštanje mjera, sve će to imati utjecaja na tajming, intenzitet i trajanje valova", dodaje se.

"Mi ulazimo u fazu upravljanja sukcesivnim valovima pandemije, sve do dolaska cjepiva", zaključili su uz napomenu da valovi ne moraju nužno biti sezonski.

Nekoliko je mogućih strategija u nošenju sa sukcesivnim valovima zaraze, a francusko tijelo smatra da je za ekonomiju najmanje štetna takozvana "brza intervencija" koja se poduzima čim broj zaraženih prijeđe zadani prag, koji bi za Francusku, primjerice, iznosio 5000 zaraženih dnevno.