Znanstvenike zgrozio Laucov komentar o žrtvama u koroni, on tvrdi: Izvučeno je iz konteksta

Jedan komentar, val negativnih reakcija javnosti i znanstvene zajednice te u konačnici zaključak kako takvim raspravama nije mjesto na društvenim mrežama. Kratki je to rezime polemika koja se tijekom dana vodila na Facebooku, a koju je započeo znanstvenik Gordan Lauc prvo podužim statusom, a potom i komentarom kako treba pustiti pandemiju da se “slobodno širi i ubije 0.1 ili 0.2 populacije, uglavnom starijih i bolesnih”.

– To su skroz izvukli iz konteksta i preokrenuli. Taj odgovor treba čitati u kontekstu posta koji sam objavio. To je bio samo odgovor na komentar da trebamo strože mjere kako bismo spasili živote, na što sam rekao da prestroge mjere ne spašavaju živote. Nisam to baš najsretnije formulirao. Morat ću prestati odgovarati na pitanja na FB jer to očito zloupotrebljavaju – rekao nam je Gordan Lauc, a potom isto razmišljanje podijelio u nešto duljem obraćenju, ponovno na Facebooku.

Podsjetimo, ranije u danu je Lauc napisao status o tome da se čini da u Hrvatskoj “mjere daju efekta jer epidemija usporava”.

– Čini se da su mjere koje su sada na snazi dovoljne (i to bez onih uvedenih prošli tjedan, jer one još nisu mogle početi djelovati) i potrebe za njihovo daljnje pooštravanje u ovom trenutku nema – napisao je Lauc. Iako je dodao kako je još prerano za opuštanje te da najjači udar na bolnice tek slijedi, mnogi su ga prozvali zbog takvog razmišljanja. Jedan je komentator tako napisao da je pitanje koliko bi se života moglo spasiti strožim mjerama, na što je Lauc odgovorio:

– Ako želite samo imati minimalan broj mrtvih, onda treba pustiti pandemiju da se slobodno širi i ubije 0.1 ili 0.2 populacije, uglavnom starijih i bolesnih. Već sada znamo da će dugoročno gledano ukupan broj mrtvih koji će biti posljedica mjera za suzbijanje koronavirusa značajno nadmašiti broj ljudi koji će te mjere spasiti. Što strože mjere, to će više ljudi zbog njih umrijeti. Računica je tu vrlo jednostavna i ne ide u prilog strožih mjera - napisao je Lauc. Na njegov je status veoma brzo reagirao i naš poznati znanstvenik Igor Štagljar riječima:

– Već duže vremena šutim, ali FAKAT pričaš nebuloze, jer je očito je da zagovaraš nesuvislu strategiju da ova pandemija "ubije" starije i imunokompromitirane. Nadalje, već nekoliko mjeseci svakodnevno komentiraš stvari koje nisu u tvojoj domeni posla. Daj nam please radije malo reci o važnosti glikana nego da pišeš ovakve gluposti. Fakat si pretjerao! I toplo se nadam da u tvom krugu obitelji i prijatelja više nemaš starih i onemoćalih. Pozdravi iz Toronta – napisao je Štagljar, a Laucov je komentar riječima “Gordane. Prestani. Pliz. Pliz. Pliz. Samo. Prestani.” Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković. Također, na Laucove se komentare još prije nekoliko dana osvrnuo Boris Lenhard, profesor na Imperial Collegeu London.

Mnogi su, naime, zaključili da je neprikladno da je Gordan Lauc, kao član Vladinog znanstvenog savjeta za borbu protiv koronavirusa toliko promijenio mišljenje o pristupu pandemiji. Ipak, Lauc sada tvrdi kako do promjene mišljenja uopće nije došlo te da je sve u konačnici velika zabuna.

– Žao mi je zbog tog nepreciznog i nedorečenog odgovora na komentar na FB, no to je doista nešto u što ne mogu ulagati puno vremena. Pročitana izvan konteksta ovaj odgovor doista može zvučati ružno, što sad neki i iskorištavaju – zaključio je.

