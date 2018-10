Tko su dobitnici Nobelove nagrade: Uspjeli su otkloniti kočnicu imunosustava

Amerikanac dr. James P. Allison i Japanac dr. Tasuku Honjo dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu. Nagrađeni su za važna postignuća u liječenju karcinoma, objavio je Kraljevski institut (Karolinska Institut) u Stockholmu jučer. Dvojica su znanstvenika pokazala kako se različite strategije mogu koristiti u poticanju imunološkog sustava oboljelih u borbi protiv raka. Njihove su studije dovele do razvoja lijekova koji oslobađaju ljudski imunološki sustav da djeluje protiv smrtonosne bolesti.

Učinkoviti tretmani

Prof. Allison na kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu proučavao je protein koji djeluje kao kočnica na imunološki sustav. Otkrio je kako oslobađanje te kočnice omogućuje imunološkom sustavu da napadne tumore, a to je otkriće potom dovelo do učinkovitih tretmana. Naime, Allison je shvatio kako blokirati protein nazvan CTLA-4, koji predstavlja kočnicu u imunološkom sustavu. Razvio je protutijelo za inhibiciju proteinskog istraživanja koje je na kraju dovelo do toga da je američka Agencija za hranu i lijekove 2011. odobrila lijek ipilimumab, također poznat kao Yervoy, za napredni melanom.

Foto: Reuters/PIXSELL

To je bio prvi među lijekovima tzv. “checkpoint inhibitors” koji oslobađaju imunološki sustav za napad malignih tumora. Ti inhibitori kontrolnih točaka pokazali su se uspješnim za neke bolesnike sa smrtonosnim i naprednim melanomom, karcinomom mokraćnog mjehura i karcinomom pluća, potaknuvši revoluciju u onkologiji i ulaganje milijarde dolara za lijekove. Prema pisanju The Washington Posta, bivši predsjednik Jimmy Carter uspješno je liječen korištenjem jednog od ovih lijekova, uz operaciju i zračenje. Međutim, ovaj je pristup liječenju bio manje uspješan u slučajevima nekih drugih vrsta raka, kao što su rak prostate i gušterače.

Prof. Tasuku Honjo, sada 76-godišnjak, na Kyoto University u Japanu otkrio je 1992. protein na površini imunoloških stanica (PD) i dokazao da on inhibira funkciju prirodne obrane tijela. Do 2012. njegovo je istraživanje pokazalo da blokiranje proteina također može dovesti do dramatičnih rezultata u liječenju raka. Terapije temeljene na njegovoj metodi također su se pokazale učinkovitima u borbi protiv opake bolesti. Istraživanje je dovelo do razvoja pembrolizumaba, odnosno Keytrude i nivolumaba, koji su 2014. odobreni za liječenje melanoma.

Na listi skupih lijekova

U lipnju ove godine svijet je obišla vijest o ohrabrujućem oporavku umiruće pacijentice zahvaljujući imunoterapiji. Konvencionalna liječenja, tj. kirurgija, zračenje i kemoterapija nisu joj pomogli, dok joj je imunoterapija uspjela “počistiti” sve tumorske stanice koje su iz dojke metastazirale po tijelu, nakon čega se nisu pojavljivale dvije godine. Osim dvogodišnjeg “kompletnog odgovora”, taj je slučaj značajan i po tome jer je imunoterapija prvi put djelovala kod hormonskih vrsta raka dojke.

Check point inhibitori u Hrvatskoj se nalaze na listi posebno skupih lijekova HZZO-a i koriste se kod raka pluća u prvoj liniji prije kemoterapije i u kombinaciji s kemoterapijom, u drugoj liniji za rak bubrega, a najdulje u melanomu. Liječnici su vrlo oprezni i ne koriste termin “izlječenje” čak ni nakon višegodišnjeg perioda bez znakova bolesti kod pacijenata koji su bolovali od karcinoma, ali se slažu da kod određenih oblika raka nakon imunoterapije dolazi do odličnih rezultata i višegodišnjih preživljavanja, što i te kako obećava.

Kolega preminuo zbog raka želuca Prof. Tasuku Honjo radio je posljednje 34 godine na Kyoto University u Japanu kao profesor imunologije. Svoje je istraživanje počeo nakon što mu je kolega iz medicinske škole umro od raka želuca. “Želim nastaviti istraživanje kako bi ova imunoterapija spasila više pacijenata od raka nego ikad”, izjavio je ovogodišnji nobelovac za medicinu prof. Honjo.

Od limfoma mu umrla mama kad je imao 11 Prof. James P. Allison (69) profesor je i voditelj imunološkog odjela u centru za rak MD Anderson (Anderson Cancer Center) teksaškog sveučilišta u Houstonu. Svoje je istraživanje na aproteinu koji koči imunološki sustav proveo na kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Njegova je majka umrla od limfoma kad je Allison imao samo 11 godina.

Brzo napreduje, ali nije ‘čarobni metak’ Za komentar ovogodišnje Nobelove nagrade i dobitnika u medicini pitali smo našeg stručnjaka prof. dr. Igora Štagljara s Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Torontu. I on je zadovoljan što je Nobelova nagrada otišla znanstvenicima upravo iz polja u kojem i sam provodi istraživanja, borbe protiv raka. Za njega je imunoterapija jedno od najvećih otkrića, čijem je razvoju značajan doprinos i rad prof. Allisona i prof. Honja, zbog čega su i dobili Nobelovu nagradu. – Otkriće imunoterapije, metode liječenja koja koristi imunološki sustav našeg organizma u obliku tzv. T-limfocita, odnosno vrste bijelih krvnih stanica za uništavanje tumorskih stanica, po mojem mišljenju jedno je od najvećih otkrića u onkologiji. Naime, do otkrića ove inovativne metode liječenja liječnici su koristili tri glavne metode u obrani protiv tumora: operacije, zračenja i kemoterapije. Otkriće prof. Allisona i prof. Honja otvorilo je mogućnost potpuno novog načina u tumorskoj terapiji, tzv. “četvrtog stupa”, imunoterapije – kaže dr. Štagljar, dodajući kako se imunoterapija može smatrati univerzalno primjenjivim načinom borbe protiv tumora jer u posljednjih nekoliko godina vrlo brzo napreduje kao metoda liječenja protiv brojnih čvrstih tumora, od melanoma preko raka bubrega do raka pluća. – No, moram također biti kritičan i napomenuti da je imunoterapija još daleko od toga da postane savršeni “čarobni metak” u borbi protiv tumora, i to iz nekoliko razloga. Prvi je taj da imunoterapija zasad funkcionira u manje od 50 posto pacijenata, drugi da uzrokuje teške nuspojave kod velikog broja pacijenata i treći visoke cijene tretmana. Primjerice, cijena je doze po osobi oko 15.000 dolara na mjesec, a ona se mora davati svaka dva do tri tjedna, praktično dokle god pacijent reagira na njih. Bez obzira na gore navedene probleme, otkriće imunoterapije kao nove metode liječenja tumora predstavlja doista golem korak naprijed u modernoj onkologiji. Zbog toga mislim da je Nobelova nagrada za medicinu ove godine zaista otišla u prave ruke – kaže dr. Štagljar. (Zoran Vitas)

Metoda je najbliže što možemo zvati lijekom protiv raka Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za istraživanje raka dr. sc. Joseph Schlessinger, inače podrijetlom iz Hrvatske, također je zadovoljan viješću da je ove godine Nobelovu nagradu za medicinu dobila metoda za liječenje te opake bolesti. – Nove metode dokazano funkcioniraju, i to jako dobro, tako da mislim kako je doista prikladno da za nju bude dodijeljena Nobelova nagrada. Istraživanje korištenja imunologije u svrhu liječenja raka traje jako, jako dugo i prožeto je neuspjesima. A onda se pojavio dr. James Allison sa svojim istraživanjem. Pokazalo se kako njegova metoda, za razliku od drugih metoda liječenja, treba više vremena za suzbijanje tumora. Metoda koju je razvio dr. Honjo bila je uspješna na više vrsta raka te na većem broju pacijenata, posebice kada bi se radilo o melanomu. Kombinacija te dvije metode davala je uspješnost od 40 posto u liječenju melanoma s potpunim izlječenjem nakon pet godina primjene. Tako dolazimo jako blizu pojmu lijeka, jer ako postižete period eliminacije bolesti od pet do sedam godina, tada se to može nazvati lijekom. Ali treba u svakom slučaju naglasiti da to nije lijek za rak općenito. Metoda odlično djeluje na neke vrste raka, ali ne na sve poznate njegove vrste. Također, u dosta pacijenata javljaju se nuspojave. Dosta je skupa, ali to je, kao i uvijek, zbog troškova istraživanja. U svakom slučaju, ovo je zaslužena nagrada – kaže dr. Schlessinger. (Zoran Vitas)

