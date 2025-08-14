VIDEO Povjesničar iza priopćenja o navijačima u Kninu: 'Gomilalo se već duLJe vrijeme. Mnogi se čude kako odjedanput. Nije odjedanput'

Mimohod navijača u Kninu, podizanje desne ruke i isticanje HOS-a ponovno su tema u javnom prostoru. Reagirali su veterani branitelji, zajedno s ravnateljem Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Antom Nazorom. On je bio gost emisije Večernji TV-a te otkrio što ih je potaknulo na javnu reakciju i najviše zasmetalo.

- Što se tiče priopćenja koje je poslano, nemam što novo dodati. Želio bih samo da svatko pročita to priopćenje u miru, cjelovito i da promisli o njegovom sadržaju. Neposredan povod bio navijački mimohod u Kninu. S obzirom na to da već drugu godinu zaredom na početku tog mimohoda nije bilo hrvatske zastave, a predvodila ga je zastava postrojbe koja nije sudjelovala u Oluji. Ljudi koji su veterani, koji su sudjelovali u Oluji, smatrali su potrebnim reagirati - kazao je uvodno te se osvrnuo na priopćenja i izvješća koja su se nakon toga pojavila u medijima.

- Proizlazi da svi imaju pravo na bunt, svi imaju pravo na dišpet, jedino bi veterani trebali ostati bez reakcije. Mnogi se čude kako to odjedanput. Nije to odjedanput. Povod je Knin, povod je Oluja - kazao je te dodao kako se to "gomilalo već duže vrijeme". Pojasnio je i kako je priopćenje zapravo apel kojim se traži da se događaji iz Domovinskog rata obilježavaju uz hrvatske zastave i, ako se već ističu zastave pojedinih postrojbi, da se ne zaborave postrojbe koje su izravno sudjelovale u Oluji.

- Ono što nas je posebno zasmetalo nakon objave tog priopćenja jesu naslovi u medijima koji su izokrenuli smisao samog priopćenja. To nije nikakav napad na navijačke skupine, kako čitamo u naslovima. Naprotiv, navijačke skupine su pohvaljene zbog svijesti da je potrebno obilježiti Oluju, zbog inicijative da se obilježavanje održi u Kninu, pohvaljene su koreografije koje su navijačke skupine kreirale na utakmicama - kaže.

- Sve ovo što je rečeno u priopćenju, ja sam rekao prošle godine u nekoliko medija. Može se lako provjeriti - rekao je osvrćući se na prozivke da je reagirao "po nečijoj direktivi". - Dio medija pokazao je kako je u stanju iskriviti sadržaj jednog priopćenja. Zato još jednom molim sve one koje zanima zašto se priopćenje objavilo, neka pročitaju taj tekst - dodao je Nazor.

- To što se na početku mimohoda isticala zastava jedne postrojbe koja nije sudjelovala u Oluji, a zanemarile su se zastave ostalih postrojbi, samo je nastavak jednog trenda preuveličavanja uloge HOS-a u Domovinskom ratu. Na to se reagiralo i u priopćenju je rečeno da nemamo nikakav problem ni sa zastavama HOS-a, ni sa znakovljem iz Domovinskog rata, ali da je prilikom ovakvih obljetnica važno voditi računa o povijesnim činjenicama. Znači, vrlo jasno je naglašeno da nije problem u postrojbama, nego da se želi da se poštuju povijesne činjenice - pojašnjava.

Komentirao je potom i sve češće dizanje desne ruke. - Ne brine me podizanje desnice u zrak jer te pojave nisu masovne, pogotovo nisu masovne onako kako ih se prikazuje u dijelu medija. Takve stvari treba rješavati edukacijom - navodi.

"Ništa dobro ne može donijeti dizanje desne ruke u zrak i veličanje totalitarnih režima, jer u tome nema ništa ljudsko, a što nije ljudsko ne može biti ni hrvatsko", stoji u priopćenju, a Nazor je pojasnio znači li to, po njemu, da svi koji koriste pozdrav "Za dom spremni" i dižu desnu ruku isključuju sebe iz hrvatskog identiteta.

- Identitet očito svatko doživljava na svoj način. Ja nisam tu da propitujem i presuđujem jesu li oni čije mi se geste ne sviđaju Hrvati ili nisu. Tu smo da upozorimo da takve geste nisu donijele ništa dobro Hrvatima. Pitanje je kakvu identitetsku povezanost ima rimski pozdrav s Hrvatima - kaže Nazor.