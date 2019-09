Slučajno otkriće: Znanstvenici pronašli materijal toliko taman da upije gotovo svu svjetlost

Znanstvenici su slučajno naišli na materijal toliko crn da može apsorbirati 99,995 posto svjetlosti, prenosi Russia Today.

Ultra-crn materijal napravljen je od vertikalno postavljenih mikroskopskih karbonskih niti poznatih i pod imenom karbonske nanocijevi (poznati i kao CNT). Znanstvenici ne znaju zašto je materijal tako taman, ali uzbuđeni su oko potencijala koji bi materijal mogao imati.

Do otkrića je došlo kad su inženjeri s poznatog američkog fakulteta MIT-a tražili način da CNT raste na elektroprovodljivom materijalu. Primijetili su kako CNT postaje crn kad raste na aluminijskoj foliji i odlučili su izmjeriti njegovu optičku refleksiju samo kako bi otkrili da materijal upija gotovo svu svjetlost.

Materijal može biti korišten u teleskopima i kamerama kako bi uklonio odsjaj, a postoji već interes za materijal. Nobelovac astrofizičar John Mather izjavio je kako razmišlja da koristi materijal kako bi napravio golemu sjenu kao štit svemirskim teleskopima.

Materijal se trenutno prikazuje kao dio umjetničke izložbe u New Yorku. Umjetnik Diemut Strebe radio je sa znanstvenicima da obloži 2 milijuna dolara vrijedan 16,8 karata dijamant prirodno žute boje u crni materijal, zbog čega je dijamant postao posve crn.

Today @NYSE hosted an amazing #livingtech moment when @MIT’s Prof Brian Wardle and Artist Diemut Strebe debuted #redemptionofvanity that will be on display at the Exchange through November: https://t.co/eg32ogq49l