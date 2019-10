Otkriveno što smanjuje biološku dob i štiti od razvoja visokog tlaka

Najnovije otkriće iz Genosa, vodećeg svjetskog laboratorija za visokoprotočnu analizu glikana, je da N-acetilmanozamin kao dodatak prehrani štiti od razvoja hipertenzije. Studija pod nazivom: „Supplementation with the Sialic Acid Precursor N-acetyl-D-Mannosamine Breaks the Link Between Obesity and Hypertension“ upravo je objavljena u časopisu „Circulation“, jednom od najprestižnijih časopisa iz područja kardiologije.

Provedena istraživanja pokazala su da regulacija razine sijalinske kiseline na imunoglobulinima štiti pretile miševe od razvoja hipertenzije. Istraživanja na miševima proveli su znanstvenici sa Sveučilišta UT Southwestern u Teksasu, a istraživači iz Genosa analizirali su glikane kod 3,442 ispitanika iz projekta 10,001 Dalmatinac te pokazali da glikani igraju ulogu i u hipertenziji kod ljudi.

Pretilost i bolesti povezane s povećanom tjelesnom masom poput povišenog krvnog tlaka smatraju se epidemijom 21. stoljeća, a vežu se velikim dijelom uz nezdravu prehranu te nedovoljnu tjelesnu aktivnost. Povišeni krvni tlak je jedan od glavnih uzročnika srčanog udara, koronarne bolesti srca te kroničnog oboljenja bubrega stoga postoji potreba za jednostavnim, brzim i učinkovitim liječenjem. Kao jedan od glavnih uzroka povišenog krvnog tlaka u pretilih miševa i u ljudi u ovoj je studiji identificirana snižena razina sijalinske kiseline na molekuli imunoglobulina G u krvi. Znanstvenici iz Genosa već su i ranije utvrdili da su niske razine sijalinske kiseline na imunoglobulinu G povezane s povišenom biološkom dobi u ljudi, koja je ujedno i odraz povećanog rizika od krvožilnih i kroničnih bolesti. Analiza glikana na imunoglobulinu G podloga je Genosovog patentiranog GlycanAge testa biološke dobi koji je već plasiran na globalno tržište putem internacionalne on-line prodaje, dok se analiza odvija u Genosovom laboratoriju u Zagrebu.

Zahvaljujući izuzetno uspješnom radu u području istraživanja, inovacija i komercijalizacije proizvoda utemeljenih na glikanima, Laboratorij Genos je prošli tjedan imenovan jednim od „skrivenih šampiona“ istočne, središnje i južne Europe u sklopu evaluacije koju je provela Europska Banka za Rekonstrukciju i Razvoj u Londonu.

Genos

Genos je jedna od svega nekoliko privatnih znanstvenih institucija u Hrvatskoj, a svojim dosadašnjim radom etablirao se kao jedna od najuspješnijih malih znanstvenih institucija ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Genos je vodeći laboratorij u svijetu za visokoprotočnu analizu glikana, a ugledni časopis „The Scientist“ 2013. godine proglasio ga je najboljim mjestom za rad za istraživače u industriji na svijetu. O izvrsnosti Genosa najbolje svjedoči podatak da je Genos do sada dobio šest projekata iz sedmog okvirnog programa EU, šest projekata iz programa Obzor 2020, te tri velika projekta iz strukturnih fondova ukupno u vrijednosti većoj od 150 milijuna kuna. Genos je dio Znanstvenog centra izvrsnosti u personaliziranoj medicini, institucija nositelj Centra kompetencija u molekularnoj dijagnostici te središnji visokoprotočni laboratorij Projekta ljudskog glikoma.