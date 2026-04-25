Podstanari ne plaćaju već tri mjeseca i neće van, stanodavac otkrio svoj veliki propust: 'Nemojte da vam se ovo dogodi'

Vlasnik stana s beogradske općine Voždovac podijelio je svoju muku na popularnoj društvenoj mreži Reddit, na podforumu "pravnisaveti", tražeći pomoć zbog situacije koja je mnogim stanodavcima noćna mora. "Pozdrav ljudi, dajte savjet za stanare koji ne plaćaju ni račune ni kiriju posljednja tri mjeseca. Nemamo ugovor s njima. Bračni par s tinejdžericom. Neće da izađu iz stana. Što je najpametnije?" napisao je. Objasnio je kako su podstanari prvih deset mjeseci bili uredni platiše, no sada kao izgovor navode probleme s poslom. "Kažu da je frka s poslom. On je navodno IT frilenser, radi od kuće i nema posla kao što je bilo... žena radi, imaju tinejdžericu i kao nema smisla da im sad i mi stajemo na muku", dodao je autor objave.

Objava je brzo privukla stotine komentara. Jedan od najpopularnijih komentara bio je osobno iskustvo korisnice koja je imala sličan problem. "Osim što sam ih zvala po cijeli dan, prijetila policijom itd., dala sam im rok da izađu ili im šaljem deset majstora Pakistanaca u stan gdje će spavati zajedno s njima. Desetog lipnja ujutro su mi poslali poruku da su otišli", napisala je, a njezin je pristup dobio veliku podršku.

Isključivanje struje i vode također je bio čest prijedlog, iako su neki upozoravali da je to protuzakonito. Autor objave je na neke od tih ideja odgovorio kako je situacija kompliciranija jer muškarac, koji radi od kuće, uopće ne izlazi iz stana, očito svjestan da bi vlasnik mogao pokušati promijeniti bravu.

Iako se subreddit zove "pravnisaveti", većina korisnika složila se da je legalni put predug i preskup. "Pokušaj izbjeći sud. Ako nađu dobrog odvjetnika, može trajati doslovno godinama", napisao je jedan korisnik. Upravo je ta percepcija neučinkovitosti pravosuđa ono što tjera mnoge da razmišljaju o alternativnim metodama. Međutim, neki su korisnici, uključujući i moderatora stranice, upozorili da su mnogi od predloženih "rješenja" zapravo kaznena djela. "Ovaj savjet je krivično djelo. Vodite računa što pišete", stajalo je u upozorenju moderatora ispod jednog od komentara.

Problem dodatno komplicira činjenica da ne postoji pisani ugovor. Iako mnogi misle da to stanodavcu olakšava izbacivanje stanara, zakon u Srbiji prepoznaje i usmeni ugovor o najmu. To znači da stanari imaju određenu pravnu zaštitu, a vlasnik stana ne smije samovoljno mijenjati brave ili isključivati komunalije jer bi time počinio kazneno djelo samovlašća. Jedini potpuno legalan način je pokretanje sudskog postupka za iseljenje, koji može biti dugotrajan i iscrpljujuć.

*uz pomoć AI-ja