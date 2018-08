NASA uspješno lansirala letjelicu koja će sedam godina istraživati Sunčevu atmosferu

NASA-ina solarna sonda Parker uspješno je u nedjelju lansirana s floridskog Cape Canaverala, započevši time sedam godina dugu misiju na kojoj će prikupljati podatke o Sunčevoj atmosferi, prenosi dpa.

"Tri, dva, jedan, uzlijetanje", rekao je komentator NASA-e nakon čega je Parker poletio na raketi Delta IV Heavy u 3:31 sati po lokalnom vremenu. Tehnički problemi u subotu odgodili su lansiranje za 24 sata.

Ta sonda veličine manjeg automobila stići će na 6,1 milijuna kilometara od Sunca, što je sedam puta bliže nego ijedna letjelica dosad. Time će postati prva letjelica koja je ušla izravno u vanjsku atmosferu te zvijezde, gdje je temperatura oko 1300 tstupnjeva Celzija, piše dpa.

#ParkerSolarProbe lifted off from Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida at 3:31 a.m. EDT aboard a @ulalaunch #DeltaIVHeavy! 🚀 Follow along with the mission here and at https://t.co/KOu1HaS2K3 as we explore the Sun like never before. pic.twitter.com/BSAtpb6QVr